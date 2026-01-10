Mundo

🔴 En vivo | Venezuela hoy: anuncian la liberación de un nuevo preso político. Van 17 excarcelados

Siga el minuto a minuto de todo lo relacionado con la coyuntura de Venezuela, tras el operativo de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
10 de enero de 2026, 3:56 p. m.
Las primeras imágenes tras la liberación de varios presos políticos de El Helicoide.
Las primeras imágenes tras la liberación de varios presos políticos de El Helicoide. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: captura de pantalla.

Tras el operativo que realizó Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mundo está a la expectativa de lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos días.

Siga el minuto a minuto:

11:30 a.m.: La familia de la venezolana Rocío San Miguel agradece a Zapatero

La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida en Venezuela en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país, agradeció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sus “gestiones” para que se produjera la excarcelación de diferentes activistas en Venezuela, entre los que se incluyen la propia San Miguel.

Así lo expresó su hermano, José Manuel San Miguel, en un comunicado en el que también agradeció al Gobierno de España, al de la República Bolivariana de Venezuela y “a los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Sus gestiones han sido determinantes”, enfatizó en el escrito.

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela. “Se necesitan un nuevo marco institucional e incentivos”

“La transición no será exitosa sin María Corina Machado”: el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

EE. UU. lanza un operativo sin precedentes en Minnesota: revelan detalles de la Operación PARRIS que afecta a miles de migrantes

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero, el mediador secreto en Venezuela

11:00 a.m.: Liberados Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

La oposición venezolana confirmó la liberación de Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor Acosta, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y ayudante del periodista y preso político Roland Carreño, respectivamente.

Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde”, detenido desde agosto de 2024, anunció la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X, en la última de una serie de liberaciones de presos tras la captura el pasado fin de semana de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

10:30 a.m.: Excarcelado otro preso político

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este sábado la excarcelación de Virgilio Valverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela.

“Hace poco fue excarcelado otro preso político, Virgilio Valverde, Coordinador Juvenil de Vente Vzla. Van 10 excarcelaciones hasta ahora. Se mantienen 810″, señaló Romero.

10:00 a.m.: Cifra actualizada de presos políticos liberados

La Plataforma Unitaria Democrática Unidad Venezuela dio a conocer la cifra actualizada de presos políticos liberados que están confirmados. En total van 17 personas excarceladas.

“Siendo las 11 a. m. del día 10 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada. Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos”, señaló en una publicación en X.

8:30 a.m.: Denuncian que no ha habido más excarcelaciones

Lamentablemente no ha habido más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Solo 9 desde 8 de enero. Quedan 811″, señaló Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

7:30 a.m.: Liberaciones masivas no se concretan

Las liberaciones anunciadas por Jorge Rodríguez en Venezuela, hace ya dos días, no se han concretado y los familiares pasaron su segunda noche en vigilia a las afueras de los centros de reclusión.

7:00 a.m.: Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela

SEMANA publicó un análisis de José Ignacio Hernández, donde asegura que es necesario un nuevo marco institucional que, mediante reglas claras, genere incentivos para la inversión privada. Incluso así, la recuperación tomará años.

6:30 a.m.: Iván Duque asegura que María Corina Machado es clave en la transición democrática de Venezuela

"La transición democrática en Venezuela no será exitosa sin María Corina Machado en la mesa de decisiones. Se necesita una hoja de ruta clara, rápida y con respaldo internacional para evitar el caos y garantizar la reconstrucción institucional", señaló el expresidente Iván Duque en diálogo con SEMANA.

6:00 a.m.: Estados Unidos envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus embajadas

La administración de Donald Trump envió a la capital de Venezuela una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas, después de la captura de Nicolás Maduro, en el ataque perpetrado por Estados Unidos la semana pasada.

EE. UU. evalúa reabrir su embajada en Caracas tras la captura de Maduro y avanza en restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, según informes

*Con información de AFP y Europa Press

Presos políticos liberados en Venezuela: aparecen las primeras imágenes tras salir de El Helicoide.

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Mujer fue hallada muerta en un hotel de Disney World

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela. "Se necesitan un nuevo marco institucional e incentivos"

"La transición no será exitosa sin María Corina Machado": el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

EE. UU. lanza un operativo sin precedentes en Minnesota: revelan detalles de la Operación PARRIS que afecta a miles de migrantes

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 9 de enero de 2026. Trump busca convencer a los ejecutivos petroleros para que apoyen sus planes en Venezuela, un país cuyos recursos energéticos, según afirma, espera controlar durante años. Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una amplia operación militar el 3 de enero, y Trump no ocultó que el control del petróleo venezolano fue la base de sus acciones. (Foto de SAUL LOEB / AFP)

"Irán está en grandes problemas": Trump lanza nuevas amenazas en medio de las mayores protestas contra el régimen

