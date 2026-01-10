🔴 En vivo | Venezuela hoy: anuncian la liberación de un nuevo preso político. Van 17 excarcelados

Tras el operativo que realizó Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mundo está a la expectativa de lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos días.
Siga el minuto a minuto:
11:30 a.m.: La familia de la venezolana Rocío San Miguel agradece a Zapatero
La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida en Venezuela en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país, agradeció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sus “gestiones” para que se produjera la excarcelación de diferentes activistas en Venezuela, entre los que se incluyen la propia San Miguel.
Así lo expresó su hermano, José Manuel San Miguel, en un comunicado en el que también agradeció al Gobierno de España, al de la República Bolivariana de Venezuela y “a los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Sus gestiones han sido determinantes”, enfatizó en el escrito.
11:00 a.m.: Liberados Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta
La oposición venezolana confirmó la liberación de Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor Acosta, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y ayudante del periodista y preso político Roland Carreño, respectivamente.
“Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde”, detenido desde agosto de 2024, anunció la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X, en la última de una serie de liberaciones de presos tras la captura el pasado fin de semana de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.
10:30 a.m.: Excarcelado otro preso político
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este sábado la excarcelación de Virgilio Valverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela.
“Hace poco fue excarcelado otro preso político, Virgilio Valverde, Coordinador Juvenil de Vente Vzla. Van 10 excarcelaciones hasta ahora. Se mantienen 810″, señaló Romero.
10:00 a.m.: Cifra actualizada de presos políticos liberados
La Plataforma Unitaria Democrática Unidad Venezuela dio a conocer la cifra actualizada de presos políticos liberados que están confirmados. En total van 17 personas excarceladas.
“Siendo las 11 a. m. del día 10 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada. Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos”, señaló en una publicación en X.
8:30 a.m.: Denuncian que no ha habido más excarcelaciones
“Lamentablemente no ha habido más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Solo 9 desde 8 de enero. Quedan 811″, señaló Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.
7:30 a.m.: Liberaciones masivas no se concretan
Las liberaciones anunciadas por Jorge Rodríguez en Venezuela, hace ya dos días, no se han concretado y los familiares pasaron su segunda noche en vigilia a las afueras de los centros de reclusión.
7:00 a.m.: Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela
SEMANA publicó un análisis de José Ignacio Hernández, donde asegura que es necesario un nuevo marco institucional que, mediante reglas claras, genere incentivos para la inversión privada. Incluso así, la recuperación tomará años.
6:30 a.m.: Iván Duque asegura que María Corina Machado es clave en la transición democrática de Venezuela
"La transición democrática en Venezuela no será exitosa sin María Corina Machado en la mesa de decisiones. Se necesita una hoja de ruta clara, rápida y con respaldo internacional para evitar el caos y garantizar la reconstrucción institucional", señaló el expresidente Iván Duque en diálogo con SEMANA.
6:00 a.m.: Estados Unidos envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus embajadas
La administración de Donald Trump envió a la capital de Venezuela una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas, después de la captura de Nicolás Maduro, en el ataque perpetrado por Estados Unidos la semana pasada.
*Con información de AFP y Europa Press