Venezuela libera a nuevo grupo de presos políticos; entre ellos, dos ciudadanos italianos

Desde el pasado jueves 8 de enero, el régimen ha puesto en libertad a diversas personalidades de la oposición.

12 de enero de 2026, 11:18 a. m.
Nueva jornada de liberación de presos políticos en Venezuela
Nueva jornada de liberación de presos políticos en Venezuela Foto: AFP

En la madrugada del 12 de enero de 2026, la dictadura venezolana liberó a un nuevo grupo de presos políticos. Las primeras informaciones señalan que más de 20 personas recuperaron su libertad.

Entre los presos liberados se encuentran dos ciudadanos italianos y el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada Rocío San Miguel.

El Diario El País señala que, tras una serie de negociaciones, se dio la libertad a los presos que estaban recluidos en la cárcel del Rodeo I, ubicada en Caracas.

Hay que señalar que desde el pasado jueves 8 de enero, las familias de los presos políticos se han agolpado en la entrada del Rodeo I para conocer la suerte de sus seres queridos.

Por el momento, las personas que han sido puestas en libertad se han reunido con sus familiares y se han desplazado a sus hogares para poder realizar los chequeos médicos necesarios.

Espera de los familiares

Opositores en Venezuela esperan con ansias su libertad en medio de un proceso de excarcelaciones a cuentagotas anunciado hace tres días bajo presiones de Estados Unidos, dijo el domingo la esposa de uno de ellos.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó el jueves 8 de enero a excarcelar prisioneros tras prometer cooperar con Washington, luego de la captura del líder depuesto, Nicolás Maduro, durante un bombardeo estadounidense en Caracas hace una semana.

Presos políticos liberados en Venezuela: aparecen las primeras imágenes tras salir de El Helicoide.
Presos políticos liberados en Venezuela: aparecen las primeras imágenes tras salir de El Helicoide. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: captura de pantalla.

Freddy Superlano, un cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado, pudo ver por primera vez a su esposa este domingo desde su arresto dos días después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido para un tercer mandato bajo denuncias de fraude.

Está recluido en la cárcel del Rodeo I, donde decenas de familiares se agolparon desde el jueves con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos. Antes, estuvo en la temida prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, calificada un centro de tortura por defensores de derechos humanos.

“Pude constatar que está vivo (...) y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir de allí”, dijo a la prensa su esposa Aurora Silva, de 36 años, quien pasó meses sin saber del paradero de Superlano, inhabilitado políticamente justo después de ganar la Gobernación del estado Barinas, un antiguo feudo del chavismo.

Ex preso político en Venezuela le contó a SEMANA su experiencia en manos del régimen chavista: “Los peores tormentos que puede vivir un ser humano”

*Con información de AFP.

