“La transición no será exitosa sin María Corina Machado”: el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

SEMANA: Pasada la euforia y el júbilo por la caída de Nicolás Maduro, se abren muchos interrogantes profundos por lo que será el futuro de Venezuela. Usted conoce muy bien ese país y ha acompañado por años esa causa. ¿Para dónde ve que evolucionan las cosas?

Iván Duque: Yo miro las cosas con una perspectiva positiva y optimista, y algunas cosas con cautela y preocupación. Lo positivo es que el tirano ya no gobierna Venezuela y está respondiendo ante la Justicia de Estados Unidos por muchos de los crímenes que ha cometido. Ese solo hecho es el camino para la reconstrucción de Venezuela. También veo positivo que Estados Unidos esté guiando el proceso de transición y reconstrucción, y que esté ejerciendo máxima presión a las fuerzas militares y a los sectores chavistas para evitar que la tiranía se consolide. No obstante, me parece necesario para una transición exitosa que María Corina Machado juegue un papel protagónico y que exista una hoja de ruta para el restablecimiento de la democracia con una nueva arquitectura institucional.

SEMANA: La situación en Venezuela cambia a ritmos acelerados y usted ha lanzado una propuesta para aportar a lo que podría ser la transición. ¿Cuál es?

I.D.: No hay duda de que Estados Unidos ha optado por el pragmatismo de contar con el chavismo para controlar el orden público e iniciar la transición, pero eso no puede ser indefinido y más bien debe ser rápido, porque figuras como Diosdado Cabello pueden activar una ola masiva de desestabilización y llevar al traste los efectos de la caída del tirano.

“No hay duda de que Estados Unidos ha optado por el pragmatismo de contar con el chavismo para controlar el orden público e iniciar la transición, pero eso no puede ser indefinido”. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo podría ser entonces?

I.D.: Yo creo que la hoja de ruta requiere de seis puntos que quiero enumerarle. 1) La reapertura de la Embajada de Estados Unidos con todo su personal y equipo de apoyo, junto con la designación de un embajador o enviado especial para la reconstrucción. 2) La liberación inmediata de todos los presos políticos. 3) El retorno de todos los líderes de la resistencia democrática y poner fin a todas las restricciones para su participación política. 4) La construcción de una mesa de reconstrucción nacional en la que estén Estados Unidos, la resistencia democrática liderada por María Corina, el chavismo y representantes de la sociedad que puedan acompañar todo el proceso de transición rápida a la democracia. 5) La definición de las reformas institucionales, incluida la constitucional. 6) El reconocimiento a la legitimidad de Edmundo González Urrutia y la convocatoria de unas elecciones con plenas garantías.

SEMANA: Ya que menciona el tema, era casi que un sueño ver llegar a María Corina Machado y Edmundo González para posesionarse esta semana. Pero era muy difícil una transición sin el chavismo. ¿Cuál es la salida?

I.D.: Estados Unidos quería una operación de precisión, sin daños colaterales y con un proceso en el que se garantizara el orden público y el control militar del país. Eso es lo que se ha logrado con la dirección que les están dando a los sectores chavistas y a las fuerzas militares. Pero seamos claros también: la transición a la democracia y la reconstrucción no serán exitosas sin el liderazgo de María Corina Machado en la mesa de toma de decisiones. Hasta en España, después de Franco, hubo una transición y una nueva constitución, pero ese proceso contó con las figuras más importantes del espectro político para ser exitoso. María Corina es la figura de más arraigo social en Venezuela y la cara visible de la lucha democrática; excluirla sería un error garrafal.

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

SEMANA: Usted es muy cercano a María Corina y estuvo con ella en Oslo. ¿Ha podido hablar con ella estos días? ¿Qué le ha dicho?

I.D.: Ella sabe que tiene todo mi respaldo y también del Grupo Libertad y Democracia para construir el retorno de la democracia a su lado. Es clave que retorne a Venezuela cuanto antes para reunir al pueblo en las calles y darle esperanza en la reconstrucción democrática.

SEMANA: ¿Cómo explica lo que está pasando con ella? Se ha dicho que la reacción de Trump es por el petróleo, por el Nobel, por unos informes de la CIA, pero Trump ya anunció que la recibirá en Washington. ¿Cuál es su lectura?

I.D.: Creo que Estados Unidos ha iniciado un proceso de estabilización con el chavismo y las fuerzas militares. Es entendible el enfoque pragmático luego de ver muchos procesos posdictatoriales en el mundo. Pero reitero: la reconstrucción de Venezuela y la transición a la democracia no serán posibles exitosamente sin su influencia y liderazgo.

Estados Unidos quería una operación de precisión, sin daños colaterales y con un proceso en el que se garantizara el orden público y el control militar del país. Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué piensa de Delcy Rodríguez?

I.D.: Ella no es una presidenta, sino una administradora de un proceso de estabilización dirigido por Estados Unidos. La razón de eso es garantizar estabilidad en el orden público mientras se da inicio a la hoja de ruta de transición. Ese proceso debe ser rápido y sustituido por una mesa de reconstrucción nacional con plenos poderes. Delcy ni puede ni tiene la autoridad moral para guiar los destinos de Venezuela al haber sido la cómplice y socia de la tiranía criminal de Maduro.

SEMANA: ¿Y de su hermano?

I.D.: Es otra parte del rompecabezas chavista que carece de legitimidad para dirigir los destinos de Venezuela.

SEMANA: ¿Cómo podría ser posible que el Gobierno de Estados Unidos quede “a cargo”, como dijo Trump, en un plan a mediano plazo que permita el regreso de la democracia?

I.D.: No es algo común ni con antecedentes, pero seamos claros en reconocer que es mejor tener a Estados Unidos guiando este proceso que dejar a Venezuela en las manos de la tiranía. Por eso, la hoja de ruta es vital y la creación de la mesa de reconstrucción con plenos poderes.

“Me interesa verla”: Trump confirma encuentro con María Corina Machado la próxima semana

SEMANA: Se ha hablado del camino de llamar a elecciones. ¿Cómo ve eso?

I.D.: Edmundo ganó las elecciones contra todas las trampas y obstáculos en un proceso sin garantías de ninguna clase, empezando porque la candidata inhabilitada fue María Corina, quien, en la práctica, ganó por interpuesta persona. Ellos derrotaron a un sistema ilegítimo, sin garantías y sin transparencia. Se necesita reconstruir un sistema electoral independiente y creíble para la transición a la democracia, y eso forma parte de la transición.

SEMANA: Como senador y luego como presidente, usted adelantó acciones legales contra Nicolás Maduro, una muy fuerte ante la CPI. ¿Fueron relevantes esos expedientes en el indictment que pesa contra Maduro y su familia?

I.D.: Yo denuncié a Maduro ante la CPI como presidente y como senador. Denuncié en la ONU los campamentos de terroristas en Venezuela, denuncié los vínculos con el narcotráfico y apoyamos a Estados Unidos con información para sus luchas legales contra Maduro y su régimen.

Denuncié en la ONU los campamentos de terroristas en Venezuela, denuncié los vínculos con el narcotráfico y apoyamos a Estados Unidos con información para sus luchas legales contra Maduro y su régimen. Foto: NICOLÁS GALEANO

SEMANA: Después de insultos y amenazas de lado y lado, ya vamos en que Petro se reunirá con Trump en la Casa Blanca. ¿Cree que ya pasó la horrible noche?

I.D.: Creo que Petro reculó por miedo y luego de aceptar los errores de su narrativa anti Estados Unidos. Llevaban meses buscando desesperadamente una aproximación, y un senador permitió la conversación. Trump es pragmático y sabe que la relación con Colombia es estratégica, que el Gobierno Petro está a pocos meses de terminar y que la reconstrucción de Venezuela necesita a Colombia, por lo cual asumió un gesto noble, a pesar de tantas agresiones e insultos. Lo que es clave es que Estados Unidos no caiga en la trampa de dejar que ese encuentro sea utilizado para interferir en las elecciones de Congreso o presidenciales por parte de Petro. Estados Unidos debe exigirle a Petro que se retomen los grupos manuales de erradicación, que las metas regresen a los niveles del gobierno nuestro, por encima de 100.000 hectáreas, que se restablezca la ruta de aspersión aérea, que se aceleren las extracciones y que se retomen incautaciones como porcentaje de la producción potencial superiores al 45 o 50 por ciento, al igual que se ponga final a las concesiones de la paz total a los grupos narcoterroristas.