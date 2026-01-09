Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

En medio de una rueda de prensa que ofreció el presidente Donald Trump la tarde de este viernes, 9 de enero, durante su encuentro con empresarios petroleros, se refirió a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, al ser consultado sobre si había cambiado de opinión respecto a que integre en el futuro el gobierno, luego de que ella ofreciera compartir su premio Nobel de la Paz con el mandatario como forma de agradecimiento por la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Tengo que hablar con ella, podría estar involucrada en algún aspecto”, respondió Trump, en referencia a que la recién galardonada podría participar en el gobierno.

“Es muy agradable que quiera venir”, dijo. Ambos sostendrán su primer encuentro la semana que viene, de acuerdo con las afirmaciones de Trump en una entrevista con Fox News en la noche del jueves.

La premio Nobel de la paz María Corina Machado se ofreció a compartir su premio con Trump. Foto: AFP

Trump, en una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la captura de Nicolás Maduro, había manifestado que Machado no tiene el reconocimiento suficiente para asumir la Presidencia tras el derrocamiento del líder del régimen.

“La injusticia no va a ser eterna”: el mensaje de María Corina Machado a las familias de los presos políticos recién liberados en Venezuela

Y respecto al premio Nobel de la Paz, aseguró que “Noruega está avergonzada”. El republicano ha sido enfático en que quiere ganar el importante premio: “Le guste o no a la gente Trump, yo he acabado con ocho grandes guerras. Unas de hace 36, 32, 31 (…) años. Unas de ellas que acaban de empezar, como la de India y Pakistán”.

Incluso, se jactó de haberlo logrado sin el uso de armas nucleares. “No puedo pensar en nadie más en la historia que merezca más el premio Nobel de Paz que yo”, sentenció. “Nadie más ha acabado ocho guerras”.

Will Trump let Machado run Venezuela if she gives him her Nobel prize?



‘I’m gonna have to speak to her…she might be involved in some aspect of it’



‘I can’t think of anyone in history that should get the Nobel prize more than me’ https://t.co/zKmCZmYnpW pic.twitter.com/0aITxSRWeS — RT (@RT_com) January 9, 2026

El jueves, 8 de enero, el presidente concedió una entrevista con Fox News, en la cual aseguró que se reunirá con la líder de la oposición venezolana: “Es una muy buena persona. Viene la semana que viene y me interesa saludarla”, dijo al medio nacional.

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

“Ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente que creemos el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano; ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, había dicho Machado en una declaración anterior al mismo medio. Agregó que planea volver a su país “lo antes posible”.

El presidente Donald Trump respondió preguntas de periodistas este viernes, 9 de enero. Foto: AP

Desde que Estados Unidos hizo efectiva la misión de capturar a Maduro y llevarlo hasta la justicia estadounidense, el mandatario comentó que Machado tenía que ganarse el respeto de su país para gobernar.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, comentó el presidente. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, se encuentra en Venezuela

Hasta ahora, se está a la espera de la confirmación de la cita, que no tiene fecha ni lugar de encuentro.