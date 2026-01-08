Estados Unidos

“Me interesa verla”: Trump confirma encuentro con María Corina Machado la próxima semana

La líder opositora venezolana sostendrá su primer encuentro con el mandatario estadounidense.

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 2:56 a. m.
María Corina Machado y Donald Trump.
Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 8 de enero, que se reunirá con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, luego de que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Desde entonces, la que era vicepresidenta, Delcy Rodríguez, funge como reemplazo del dictador.

“Es una muy buena persona. Viene la semana que viene y me interesa saludarla”, dijo Trump en medio de una entrevista con Fox News cuando el periodista le preguntó sobre sus consideraciones sobre Machado.

Incluso, en conversación con el mismo medio, la venezolana se ofreció a compartir su premio con el presidente estadounidense, en señal de apoyo y agradecimiento por las operaciones militares en su país que resultaron con la detención de Maduro, quien ahora está privado de su libertad en Nueva York.

Petro sostuvo llamada telefónica con Lula: “Profunda preocupación por el uso de la fuerza” en contra de Venezuela

“Ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él”, dijo Machado en Fox News, el lunes 5 de enero.

Foto: GC Images

