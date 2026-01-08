“Me interesa verla”: Trump confirma encuentro con María Corina Machado la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 8 de enero, que se reunirá con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, luego de que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Desde entonces, la que era vicepresidenta, Delcy Rodríguez, funge como reemplazo del dictador.

“Es una muy buena persona. Viene la semana que viene y me interesa saludarla”, dijo Trump en medio de una entrevista con Fox News cuando el periodista le preguntó sobre sus consideraciones sobre Machado.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump anuncia que se verá con María Corina Machado la próxima semana:



"Es una buena persona. Viene la semana que viene y me interesa verla".

Incluso, en conversación con el mismo medio, la venezolana se ofreció a compartir su premio con el presidente estadounidense, en señal de apoyo y agradecimiento por las operaciones militares en su país que resultaron con la detención de Maduro, quien ahora está privado de su libertad en Nueva York.

“Ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él”, dijo Machado en Fox News, el lunes 5 de enero.

En sus comentarios, aseveró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”. Sin embargo, días antes de aquellas declaraciones, el republicano había descartado la posibilidad de trabajar con la líder opositora.

Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, dijo entonces el presidente a la prensa de su país. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Aun así, Machado defendió que su coalición, la cual ganó las elecciones del 2024, debería tomar el poder de Venezuela para sacar por completo al régimen. “El pueblo de Venezuela ya ha elegido”, comentó la galardonada. Por su parte, Trump puntualizó que no habrá elecciones próximamente, hasta que se arregle por completo el país.

🇻🇪‼️ | URGENTE — Se hace efectiva la liberación de presos políticos en Venezuela: acaban de salir en libertad Enrique Márquez y Biagio Pilieri. Un momento profundamente emotivo pic.twitter.com/6dG7rYk7Q1 — UHN Plus (@UHN_Plus) January 9, 2026

“Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, tal como se nos ha ordenado”, dijo Machado en entrevista con CBS News en esta semana.

Hasta el momento, se está a la espera de la confirmación y detalles de la cita entre el presidente Trump y Machado.

Este mismo jueves, fueron liberados varios presos políticos de Venezuela, que había sido retenidos de su libertad bajo el régimen de Maduro, al parecer, de manera injusta y arbitraria. La líder celebró la decisión y envió un mensaje a las familias: “Nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso”.