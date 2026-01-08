Mundo

España confirma que los liberados de Venezuela ya viajan a Europa: “Pronto estarán en casa con sus seres queridos“

Se trata de las primeras excarcelaciones a manos del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, en Venezuela.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 11:08 p. m.
José Manuel Albares, ministro de Exteriores de España, confirmó el vuelo de los recién liberados.
José Manuel Albares, ministro de Exteriores de España, confirmó el vuelo de los recién liberados. Foto: @jmalbares (Twitter)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, aseguró que los 5 patriotas de su nación que fueron liberados por Venezuela este jueves, 8 de enero, ya viajan al país de Europa.

“Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos“, escribió el ministro en su perfil de X en la tarde de este jueves.

“He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación“, agregó en su mensaje. ”Agradezco a @EmbEspVenezuela (Embajada de España en Venezuela) y todos los que han contribuido a que haya sido posible”.

El Gobierno español confirmó este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de “paso positivo” el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.

“La injusticia no va a ser eterna”: el mensaje de María Corina Machado a las familias de los presos políticos recién liberados en Venezuela

Ejército reporta huida de cabecillas guerrilleros a Colombia tras operativos de EE. UU. en Venezuela

Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

Estados Unidos cambia su pirámide alimenticia: así será la nueva dieta oficial para los ciudadanos

El nuevo “oro transparente”: cómo Emiratos Árabes apuesta por el agua para asegurar su futuro

El filántropo estadounidense que donó tres islas a Uruguay que serán recibidas por Yamandú Orsi

Kristi Noem califica de “terrorismo doméstico” el presunto ataque contra agentes del ICE en Mineápolis

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

Régimen chavista liberaría en las próximas horas a Juan Pablo Guanipa y a otros opositores en Venezuela: estaría incluido el yerno de Edmundo González

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

“El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas”, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En él, el Ejecutivo ha trasladado “su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos” por esta liberación, que se enmarca en una más amplia de presos venezolanos y de otras nacionalidades, y ha precisado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, “ha podido hablar con todos ellos personalmente”.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados en Caracas. Foto: GC Images

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, ha manifestado el Gobierno, en línea con lo que poco antes había dicho el propio Albares en declaraciones a una televisión.

Régimen chavista liberaría en las próximas horas a Juan Pablo Guanipa y a otros opositores en Venezuela: estaría incluido el yerno de Edmundo González

Por su parte, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, han sido liberados en Venezuela, este jueves.

Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela.
Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: Captura de pantalla AFP

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

Venezuela tiene hoy 863 presos políticos. Edmundo González y otras voces claman por su liberación, tras caída de Nicolás Maduro

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. “Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

cadenas
Los presos fueron detenidos por el régimen de Maduro. Foto: Getty Images

“¡Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela. “Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, completó Romero.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió en X a familiares “constatar directamente en los lugares de reclusión que dichas excarcelaciones se estén produciendo efectivamente, tanto en la cárcel de El Rodeo I —donde se encuentran recluidas personas extranjeras— como en El Helicoide”.

El Helicoide es una temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano, ubicada en Caracas, que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de torturas”.

Con información de Europa Press y AFP.

