Venezuela tiene hoy 863 presos políticos. Edmundo González y otras voces claman por su liberación, tras caída de Nicolás Maduro

Foro Penal, la organización venezolana que lleva el registro de detenciones por motivos políticos, reportó que al 29 de diciembre de 2025 había 863 presos políticos en el país. Ese conteo incluye 757 hombres y 106 mujeres; 687 civiles y 176 militares.

La ONG señala además que, del total, 184 están condenados y 679 no han sido condenados; en 68 casos se desconoce su paradero. La cifra hace parte de un balance que, según la organización, fue enviado a la OEA y a la ONU para su verificación.

Delcy Rodríguez le extiende la mano a Donald Trump: invita al gobierno de Estados Unidos “a trabajar conjuntamente”

La organización contabiliza 18.618 detenciones con fines políticos desde 2014 y señala que más de 9.000 personas continúan sometidas a medidas restrictivas de su libertad.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, calificó como “urgente” la liberación inmediata de todos los presos políticos como un paso previo a cualquier proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En una publicación, la agrupación señaló que “no hay transición sin reconciliación ni unidad nacional” y que ese escenario requiere la liberación de los detenidos por motivos políticos y el cese de la persecución contra la dirigencia opositora.

“Deje de calumniarme señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”: Gustavo Petro a Donald Trump

Foro Penal también informó que, dentro del balance con corte al 29 de diciembre de 2025, 86 personas con nacionalidad extranjera hacen parte del listado de presos políticos. En ese mismo reporte, la organización documentó 61 personas excarceladas, como parte de los movimientos registrados en las semanas previas.

El balance del Foro Penal se conoce en un momento de alta tensión institucional en Venezuela, marcado por la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.

Ante el panorama de los presos políticos, este domingo, 4 de enero, Edmundo González se pronunció a través de un video en el que frente a la captura del líder del régimen chavista apuntó a decir que “este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”.

"Un paso importante, pero no suficiente": Edmundo González envía mensaje tras la captura de Nicolás Maduro y llama a las Fuerzas Armadas a cumplir "el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VmDl65TERa — Revista Semana (@RevistaSemana) January 4, 2026

“Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, manifestó y aseguró que mientras los presos políticos no recobren su libertad no se podrá empezar con un proceso real de decisión democrática.

Tras su arresto, Maduro fue trasladado a territorio estadounidense y recluido en una cárcel federal, en medio de las reacciones cruzadas dentro y fuera del país. El dictador pasó su primera noche bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, mientras se definían los pasos siguientes de su situación judicial y política.

Tras la captura de Nicolás Maduro, EE. UU. estaría evaluando amnistía o exilio para altos dirigentes chavistas

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de EE. UU., la detención de Maduro fue ejecutada por fuerzas estadounidenses en el marco de una operación autorizada desde Washington. Tras la acción, las autoridades norteamericanas asumieron su custodia y notificaron el traslado del dictador a un centro de detención federal