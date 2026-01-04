Tras la captura de Nicolás Maduro, EE. UU. estaría evaluando amnistía o exilio para altos dirigentes chavistas

En medio del remezón político que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la agencia Reuters reveló que Estados Unidos estaría evaluando posibles ofertas de amnistía o salida al exilio para dirigentes chavistas que aún permanecen en el poder, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el objetivo de facilitar una eventual transición política y evitar una escalada de violencia.

Estas conversaciones se estarían dando al interior de la administración del presidente Donald Trump y harían parte de una estrategia para propiciar fracturas dentro del chavismo y abrir la puerta a una salida negociada a la crisis venezolana.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se produjo durante una operación militar estadounidense denominada “Resolución Absoluta”, liderada por el general John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU.

El operativo combinó despliegue de tropas y aeronaves, así como apoyo de agencias de inteligencia, aunque no se han dado detalles precisos sobre el alcance de estas acciones.

La operación incluyó el despliegue de 150 aeronaves, helicópteros y unidades no tripuladas, así como el uso de sopletes y herramientas especiales para acceder a los lugares donde se encontraba el mandatario venezolano.

Diosdado Cabello y Donald Trump Foto: GETTY Y X/@ConElMazoDando

Durante el desarrollo de la operación, se produjeron intercambios de disparos con las fuerzas de seguridad de Venezuela, aunque las autoridades estadounidenses indicaron que no hubo bajas propias y que las aeronaves involucradas permanecieron operativas. Sin embargo, desde Venezuela se han reportado ya más de 80 muertes.

Posteriormente, Maduro y Flores fueron trasladados a la embarcación USS Iwo Jima, bajo custodia del Departamento de Justicia estadounidense, que los acusa de delitos relacionados con narcotráfico.

El proceso judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos comenzará con la primera fase supervisada por el juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, quien asumirá el caso después de que el mandatario fuera trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales.

Hellerstein ha conocido procesos vinculados a figuras del chavismo, como el caso del exgeneral Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, quien fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Esto sitúa al juez como una figura clave para garantizar que el caso de Maduro se desarrolle dentro de los procedimientos legales federales correspondientes.

Los cargos que enfrenta Maduro incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para la posesión de estos artefactos.