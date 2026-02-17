Estados Unidos

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

El dictador Nicolás Maduro ha esperado desde el 5 de enero este nuevo paso en el proceso, cuando hizo su primera declaración ante la corte en Nueva York.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Se posterga la audiencia de Maduro.
Se posterga la audiencia de Maduro. Foto: AFP

La justicia de Estados Unidos decidió aplazar del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

Fiscalía de Estados Unidos pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Cuándo se llevará a cabo?

La solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa de Maduro y concedida por el juez encargado del caso, se basa en lo dicho por la Fiscalía, que expone la existencia de “problemas de planificación y logística”, sin especificar detalles.

Nicolás Maduro pasó la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.
Nicolás Maduro deberá enfrentar la justicia norteamericana. Foto: AFP

En su primera aparición ante la justicia estadounidense, el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Nicolás Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

Cilia Flores, esposa de Maduro, de 69 años, quien también fue capturada en la operación adelantada por las fuerzas militares de los Estados Unidos, comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Estados Unidos

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Estados Unidos

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

Estados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Estados Unidos

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Estados Unidos

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Estados Unidos

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Estados Unidos

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Estados Unidos

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Política

Daniel Palacios le pidió a la justicia de Estados Unidos investigar las menciones a Iván Cepeda en los computadores incautados a Raúl Reyes

Mundo

Alerta en Oriente Medio: Irán amenazó a EE. UU. con atacar su portaviones usando “su arma más peligrosa capaz de hundirlo”

Maduro gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026. Estados Unidos emprendió una transición en el país suramericano con la colaboración de Delcy Rodríguez, quien se posesionó como presidenta interina del país.

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos ingresó a territorio venezolano y, con una operación milimétrica, logró capturar a Maduro. Esta operación generó gran polémica y un debate en torno a la legitimidad del mismo.

Sin embargo, Estados Unidos manifestó que el control que ejerce sobre el país bolivariano podría durar años.

Además, desde la Casa Blanca se dijo que todo el dinero que Venezuela obtuviera por la venta de petróleo, con el acuerdo que se ha hecho, solo podrá ser gastado en productos hechos en el territorio estadounidense.

Señales que ha enviado Maduro con su lenguaje corporal tras llegar a Estados Unidos
Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la información difundida por Bloomberg, el despliegue militar que emprendió Estados Unidos costó cerca de 20 millones de dólares diarios desde el mes de noviembre hasta enero.

Revelan millonaria cifra que EE. UU. habría gastado, día a día, para capturar a Nicolás Maduro

En medio de este panorama, en días pasados el fiscal general Tarek William Saab definió la venidera amnistía como el camino hacia una “pacificación real” en Venezuela, que incluya excarcelaciones masivas de presos políticos y lleve al gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Nicolás Maduro.

Saab considera que la reconciliación que promueve la amnistía debe beneficiar igualmente a Maduro y Flores.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

x

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, con disfraces, carrozas y música que atraen a miles de visitantes cada año

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Jesse Jackson

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

x

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Foto de Patrick T. Fallon / AFP

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Los consejos para que su bebé viaje tranquilo en avión

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

x

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Personas protestan contra las deportaciones y el ICE el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

Noticias Destacadas