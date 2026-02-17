Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

La justicia de Estados Unidos decidió aplazar del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

Fiscalía de Estados Unidos pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Cuándo se llevará a cabo?

La solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa de Maduro y concedida por el juez encargado del caso, se basa en lo dicho por la Fiscalía, que expone la existencia de “problemas de planificación y logística”, sin especificar detalles.

Nicolás Maduro deberá enfrentar la justicia norteamericana. Foto: AFP

En su primera aparición ante la justicia estadounidense, el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Nicolás Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

Cilia Flores, esposa de Maduro, de 69 años, quien también fue capturada en la operación adelantada por las fuerzas militares de los Estados Unidos, comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Maduro gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026. Estados Unidos emprendió una transición en el país suramericano con la colaboración de Delcy Rodríguez, quien se posesionó como presidenta interina del país.

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos ingresó a territorio venezolano y, con una operación milimétrica, logró capturar a Maduro. Esta operación generó gran polémica y un debate en torno a la legitimidad del mismo.

Sin embargo, Estados Unidos manifestó que el control que ejerce sobre el país bolivariano podría durar años.

Además, desde la Casa Blanca se dijo que todo el dinero que Venezuela obtuviera por la venta de petróleo, con el acuerdo que se ha hecho, solo podrá ser gastado en productos hechos en el territorio estadounidense.

Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la información difundida por Bloomberg, el despliegue militar que emprendió Estados Unidos costó cerca de 20 millones de dólares diarios desde el mes de noviembre hasta enero.

Revelan millonaria cifra que EE. UU. habría gastado, día a día, para capturar a Nicolás Maduro

En medio de este panorama, en días pasados el fiscal general Tarek William Saab definió la venidera amnistía como el camino hacia una “pacificación real” en Venezuela, que incluya excarcelaciones masivas de presos políticos y lleve al gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Nicolás Maduro.

Saab considera que la reconciliación que promueve la amnistía debe beneficiar igualmente a Maduro y Flores.

*Con información de AFP.