MUNDO

Tarek William Saab fue preguntado sobre pedido de Gustavo Petro para juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela: esto dijo

El fiscal también habló sobre las liberaciones de presos políticos exigida por Estados Unidos

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 2:03 p. m.
Tarek William Saab y el presidente Petro.
Tarek William Saab y el presidente Petro. Foto: AP y Presidencia de Colombia

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, habló con la emisora colombiana Blu Radio sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que pedía que el dictador venezolano Nicolás Maduro fuera juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos.

Pese a que el funcionario del régimen de Venezuela se negó a ahondar en el tema, aseguró que “no existe soporte técnico ni medios de prueba que comprometan a Nicolás Maduro en hechos punibles cometidos en Estados Unidos”.

“No puedo dar mucha información al respecto, ya te dije lo totalmente al margen de la ley, sin soporte, sin medios de prueba, sin elementos de convicción que te lleven a comprometer a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en la comisión de hechos punibles cometidos en los Estados Unidos”, dijo a Blu Radio.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: GC Images

“Si es el caso, debieron haber estado en territorio estadounidense para ser juzgados allá y cometer algún delito allá; eso no ocurrió”, dijo Saab, asegurando que defenderá a Maduro porque “merecen una libertad sin condiciones, inmediata, porque son inocentes”.

Noticias Estados Unidos

Donald Trump amenaza a Irán y mueve gran flota liderada por el Abraham Lincoln: “El próximo ataque será mucho peor”:

Mundo

Destapan cuál es la pesadilla de Kim Jong Un tras la captura de Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

El frío no cesa: se espera otro fenómeno meteorológico en Estados Unidos que puede afectar a más de 100 millones de personas

Noticias Estados Unidos

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

Mundo

Hijo de Nicolás Maduro revela verdadero estado de salud de su padre: contó anécdota del dictador venezolano en prisión

Noticias Estados Unidos

Impactante: congresista Ilhan Omar es rociada con líquido misterioso mientras hablaba en público en Minneapolis

Mundo

Marco Rubio sostendrá un encuentro con María Corina Machado en Washington

Mundo

Fiscalía venezolana lanza dura acusación contra Uribe y Duque, tras anuncio de Trump

Mundo

Fiscalía de Venezuela rechaza llamados de Álvaro Uribe para una intervención militar contra Maduro y anuncia medidas

Mundo

Tras triunfo de Trump, Maduro pide a la Fiscalía que revise casos de presos políticos para ver si “hay errores procedimentales”

Saab también aseguró que una organización no gubernamental no forma parte del aparato estatal venezolano ni posee facultades legales para atribuirse competencias dentro del sistema judicial.

Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

El fiscal restó credibilidad a los reportes de entidades civiles que señalan falta de transparencia e inconsistencias en los datos oficiales.

El alto funcionario sostuvo que entre el 24 de diciembre y el 24 de enero se concedieron 643 medidas de liberación en distintas modalidades, muchas de ellas sujetas a medidas cautelares o a un régimen periódico de presentación.

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: Getty Images / Marco Bello / Fotógrafo autónomo

De acuerdo con Saab, “personas que quedan con medidas cautelares están libres, no están presas”, y precisó que en la mayoría de los expedientes se trata de ciudadanos beneficiados con salidas procesales alternativas, y no de excarcelaciones plenas.

El Fiscal General de Venezuela pidió el martes a un juez de Nueva York “reconocer la falta de jurisdicción” del tribunal donde se juzga por narcotráfico y terrorismo al presidente depuesto Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos.

El dictador venezolano compareció ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable. “Soy un prisionero de guerra”, dijo durante la audiencia. Flores también se declaró inocente.

Boceto judicial realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
Boceto judicial realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. Foto: Tomado de internet

“Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y reconozca la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana”, dijo Saab en una alocución televisada.

Más de Mundo

Tarek William Saab y el presidente Petro

Tarek William Saab fue preguntado sobre pedido de Gustavo Petro para juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela: esto dijo

.

Donald Trump amenaza a Irán y mueve gran flota liderada por el Abraham Lincoln: “El próximo ataque será mucho peor”:

Kim Jong-Un y Nicolás Maduro

Destapan cuál es la pesadilla de Kim Jong Un tras la captura de Nicolás Maduro

x

El frío no cesa: se espera otro fenómeno meteorológico en Estados Unidos que puede afectar a más de 100 millones de personas

El alcalde Jacob Frey durante una declaración pública en Minneapolis, tras publicar un tuit que reavivó el debate sobre la cooperación local con las leyes federales de inmigración.

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros

Hijo de Nicolás Maduro revela verdadero estado de salud de su padre: contó anécdota del dictador venezolano en prisión

La congresista Ilhan Omar durante un evento comunitario en Minneapolis, donde fue atacada con una sustancia desconocida.

Impactante: congresista Ilhan Omar es rociada con líquido misterioso mientras hablaba en público en Minneapolis

Marco Rubio y María Corina Machado

Marco Rubio sostendrá un encuentro con María Corina Machado en Washington

x

Siguen fluyendo los ‘petrodólares’ a Venezuela: régimen anuncia multimillonaria oferta de Estados Unidos por el crudo

x

Revelan inquietante audio segundos antes del trágico accidente aéreo que dejó siete muertos en Estados Unidos

Noticias Destacadas