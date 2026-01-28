El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, habló con la emisora colombiana Blu Radio sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que pedía que el dictador venezolano Nicolás Maduro fuera juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos.

Pese a que el funcionario del régimen de Venezuela se negó a ahondar en el tema, aseguró que “no existe soporte técnico ni medios de prueba que comprometan a Nicolás Maduro en hechos punibles cometidos en Estados Unidos”.

“No puedo dar mucha información al respecto, ya te dije lo totalmente al margen de la ley, sin soporte, sin medios de prueba, sin elementos de convicción que te lleven a comprometer a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en la comisión de hechos punibles cometidos en los Estados Unidos”, dijo a Blu Radio.

Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: GC Images

“Si es el caso, debieron haber estado en territorio estadounidense para ser juzgados allá y cometer algún delito allá; eso no ocurrió”, dijo Saab, asegurando que defenderá a Maduro porque “merecen una libertad sin condiciones, inmediata, porque son inocentes”.

Saab también aseguró que una organización no gubernamental no forma parte del aparato estatal venezolano ni posee facultades legales para atribuirse competencias dentro del sistema judicial.

Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

El fiscal restó credibilidad a los reportes de entidades civiles que señalan falta de transparencia e inconsistencias en los datos oficiales.

El alto funcionario sostuvo que entre el 24 de diciembre y el 24 de enero se concedieron 643 medidas de liberación en distintas modalidades, muchas de ellas sujetas a medidas cautelares o a un régimen periódico de presentación.

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: Getty Images / Marco Bello / Fotógrafo autónomo

De acuerdo con Saab, “personas que quedan con medidas cautelares están libres, no están presas”, y precisó que en la mayoría de los expedientes se trata de ciudadanos beneficiados con salidas procesales alternativas, y no de excarcelaciones plenas.

El Fiscal General de Venezuela pidió el martes a un juez de Nueva York “reconocer la falta de jurisdicción” del tribunal donde se juzga por narcotráfico y terrorismo al presidente depuesto Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos.

El dictador venezolano compareció ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable. “Soy un prisionero de guerra”, dijo durante la audiencia. Flores también se declaró inocente.

Boceto judicial realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. Foto: Tomado de internet

“Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y reconozca la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana”, dijo Saab en una alocución televisada.