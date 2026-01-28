MUNDO

Hijo de Nicolás Maduro revela verdadero estado de salud de su padre: contó anécdota del dictador venezolano en prisión

Nicolás Maduro Guerra ofreció declaraciones sobre la salud de su padre y de Cilia Flores tras 25 días detenidos.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

28 de enero de 2026, 12:16 p. m.
Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros.
Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros. Foto: X/@nicmaduroguerra

El diputado venezolano, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en una operación llevada a cabo en Caracas, habló sobre el estado de salud de su padre después de 25 días de su arresto.

El hijo del dictador venezolano aseguró que Nicolás Maduro se encuentra “de buen humor” en prisión. “Ha sanado” de un golpe en la rodilla que recibió durante la extracción estadounidense, destacó.

“Se sospechó de una costilla rota, pero fue un golpe, una contusión en el abdomen; el presidente igual cuando lo secuestran, la rodilla se la lastima, pero también fue un golpe, no fue a mayores y se le ha ido mejorando”, dijo Maduro Guerra.

El hijo del dictador venezolano extraído de Venezuela dijo que Nicolás Maduro usa medicamentos para controlar la tensión, pero está de buen ánimo.

El hijo de Maduro contó en una entrevista reciente una anécdota sobre el humor que su padre tiene a pesar de estar en un centro de detención en Nueva York.

“Cuando nos pidieron los lentes, los anteojos, le llevaron una fórmula que no servía y dijo: ‘Bueno, aquí estoy viendo doble, Cilia, tengo 63 años y ya la vista no me da; el humor es intacto, la serenidad de ellos que nos expresan’”, dijo el hijo del líder chavista capturado por Estados Unidos.

Más temprano, el diputado dio declaraciones a la prensa a las afueras de la Asamblea Nacional, donde aseguró que su padre estaba “bien” y que anímicamente está de buen humor.

Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York.
Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York. Foto: AFP/GC Images

“¡Confiamos en Dios y confiamos en la fe del pueblo! Aunque estamos pasando momentos duros y difíciles, sabemos que Dios no nos ha abandonado; su voluntad y su obra se manifestarán en la paz y la unidad que reside en toda nuestra patria", dijo en un mensaje emitido a través de su canal de Telegram.

Por otro lado, Maduro Guerra descartó que se declare la “falta temporal” del líder chavista, tras su captura por parte de Estados Unidos, un paso necesario para convocar elecciones presidenciales en Venezuela.

“Quiero darle un abrazo a mi papá”: el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que se volvió viral en redes sociales

La Constitución ordena que, ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta asuma el poder por un lapso de 90 días prorrogables.

Pero cuando la máxima corte del país emitió el 3 de enero —horas después de la captura de Maduro— la sentencia que otorgó el control del país a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, habló de “ausencia forzosa”, un término que no existe en la ley.

Nicolás Maduro Guerra
Nicolás Maduro Guerra. Foto: VTV

“El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y, por lo tanto, no declaramos la falta temporal, no se declara (...). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo”, dijo a la AFP el diputado Nicolás Maduro Guerra al término de una sesión parlamentaria.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas