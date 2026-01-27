Mundo

Hijo de Nicolás Maduro da un portazo sobre la posibilidad de elecciones democráticas en Venezuela

Nicolás Maduro Guerra, quien también es diputado, habló sobre la figura de la “falta temporal” tras la captura del dictador.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 11:50 p. m.
El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.
El hijo del depuesto dictador Nicolás Maduro descartó el martes que se declare la “falta temporal” del líder chavista, tras su captura por parte de Estados Unidos, un paso necesario para convocar elecciones presidenciales en Venezuela. La Constitución ordena que, ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta asuma el poder por un lapso de 90 días prorrogables.

Pero cuando la máxima corte del país emitió el 3 de enero, horas después de la captura de Maduro, la sentencia que otorgó el control del país a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, habló de “ausencia forzosa”, un término que no existe en la ley venezolana, que está captada por el régimen chavista desde hace años.

“El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y, por lo tanto, no declaramos la falta temporal, no se declara [...]. Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo”, dijo a la AFP el diputado Nicolás Maduro Guerra al término de una sesión parlamentaria. “No están planteadas elecciones”, afirmó.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Maduro fue capturado por tropas estadounidenses durante una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones del país. Su esposa Cilia Flores también fue arrestada. Ambos enfrentan un juicio en Nueva York por narcotráfico.

El Tribunal Supremo de Justicia calificó de “secuestro” la captura del dictador, en línea con el discurso chavista. Desde entonces, el gobierno interino ha protestado ante la comunidad internacional por la detención del líder venezolano, pidiendo constantemente a Estados Unidos que este sea devuelto al país, a pesar de los cargos en su contra.

Maduro Guerra afirmó que su padre se encuentra “de buen humor” en prisión. “Ha sanado” de un golpe en la rodilla que recibió durante la extracción estadounidense, destacó. “Todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre Venezuela es ilegal, es írrito desde el origen”, según el parlamentario. “Nuestra lucha es política y moral”, dijo.

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
El hijo del dictador aseguró que su padre envió un mensaje en el que pidió “orar por la paz de Venezuela” y que tanto su padre como Cilia Flores se mantienen “muy pendientes del país” y con “mucha confianza en el pueblo”, al que atribuyen la tarea de “luchar y defender la paz y la integridad del territorio”.

La gestión de Rodríguez avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas. Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de petróleo del país.

*Con información de AFP.

Hijo de Nicolás Maduro da un portazo sobre la posibilidad de elecciones democráticas en Venezuela

