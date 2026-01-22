Mundo

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

Esta es la nueva medida de parte de la mandataria interina venezolana tras la captura de Nicolás Maduro.

Juan Felipe Useche Chacón

22 de enero de 2026, 2:58 p. m.
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a 12 oficiales superiores en mandos regionales poco después de la caída de Nicolás Maduro. Ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Un documento con copia de los nombramientos firmados por el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, circula en medios locales, sin que el gobierno confirme su autenticidad. Pero el jefe del Comando Estratégico Operacional, cabeza operativa de la Fuerza Armada, felicitó en su cuenta de Telegram a cada uno de los generales nombrados para comandar 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI) en distintos estados del país.

Delcy Rodríguez da nuevas declaraciones sobre proceso de diálogo con Estados Unidos: “Sin temor alguno”

El general Domingo Hernández Lares dedicó elogios a cada comandante: desde describir a uno como “un soldado templanza, lleno de principios y valores” o destacar los “dotes de liderazgo y ejemplo para acometer las misiones” de otro.

“Soldado de honor, quien con espíritu inquebrantable ha sabido mantener encendido el fuego sagrado de los libertadores”, escribió, por ejemplo, del nuevo comandante de la Zodi del estado Táchira, fronterizo con Colombia. Padrino López y Hernández Lares conservan por ahora sus cargos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que está abordando, “sin temor alguno”, las diferencias de las autoridades venezolanas con la administración de Donald Trump, destacando para ello la vía diplomática.

“Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, por la vía de la diplomacia”, declaró durante un encuentro con gobernadores y alcaldes en la capital venezolana, Caracas.

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Durante su comparecencia, la dirigente venezolana hizo un llamamiento a los presentes “a que en unidad trabajemos por la verdadera democratización de la política con respeto, sin darle la espalda a la patria”, incidiendo en que “el único interés sea el pueblo venezolano, nuestra independencia y nuestra soberanía”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

Además, acusó a la oposición de ser “muy vasallos de los poderes externos al país, que no están pensando en los intereses internos”. “El extremismo lleva a la muerte, a la destrucción y al sufrimiento. ¿A dónde nos ha llevado el extremismo? Al bloqueo económico, a la invasión, al ataque militar. Aspectos positivos del extremismo no los vamos a encontrar”, señaló.

Rodríguez aseguró la semana pasada que “si algún día tuviera que ir a Washington en calidad de presidenta encargada, lo haría ‘de pie, no arrastrada’”.

“Lo haré con la bandera tricolor, con el ‘gloria al bravo pueblo’ marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca reptando ni arrastrándose. Es lo que corresponde como venezolano o venezolana”, expresó durante el mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional.

