Delcy Rodríguez da nuevas declaraciones sobre proceso de diálogo con Estados Unidos: “Sin temor alguno”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles encarar un proceso de diálogo con Estados Unidos “sin temor alguno”, momentos después de que el mandatario Donald Trump la invitara a Washington en una fecha aún por definir.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”, indicó Rodríguez durante una reunión con gobernadores y alcaldes.

Rodríguez subrayó que, pese a que se discuten los asuntos más delicados de la agenda entre ambos países, la delegación venezolana interviene con solidez en sus convicciones y apuesta por el diálogo diplomático como el mecanismo esencial para dirimir las diferencias.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez dice que “sin temor alguno” llevan proceso de diálogo y de trabajo con EE.UU.



"(Para) encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia" https://t.co/XsCEw8JnjB pic.twitter.com/FRssfOGtIo — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 21, 2026

Durante su alocución, la presidenta interina enmarcó este vínculo dentro de una pugna histórica entre modelos, al evocar el choque ideológico entre el libertador Simón Bolívar y James Monroe.

“Nos toca a nosotros, a través de la diplomacia, levantar esas banderas del bolivarianismo frente al monroísmo”, afirmó, en alusión a la doctrina de “América para los americanos”.

Donald Trump reveló detalles del primer contacto con el régimen de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Este diagnóstico sobre la situación de los vínculos diplomáticos se presentó en el contexto de una sesión plenaria que congregó a gobernadores y alcaldes de distintas corrientes políticas.

En ese espacio, Rodríguez además destacó de manera favorable la labor de Leonardo Montezuma, responsable de la coordinación del Consejo Federal de Gobierno, luego de exponer su informe ante las autoridades regionales y municipales.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP

Las declaraciones llegan después de conocerse que el presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, según informó la Casa Blanca este miércoles.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y está sancionada por Estados Unidos. Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó.

Delcy Rodríguez reporta primer ingreso de 300 millones de dólares por venta de petróleo a Estados Unidos

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del dictador venezolano.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: AP

Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.

*Con información de AFP.