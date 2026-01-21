Mundo

Donald Trump reveló detalles del primer contacto con el régimen de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos habló desde el foro de Davos sobre sus planes para los próximos años en el país suramericano.

Redacción Mundo
21 de enero de 2026, 10:10 p. m.
El presidente Trump le dijo a Delcy Rodríguez que pagará “un alto precio, incluso mayor que Maduro”, si no hace lo correcto. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas que lidera Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, asegurando que a Venezuela “le va a ir fantásticamente” bajo la gestión estadounidense, sin que haya trascendido de momento qué plazos maneja para una transición democrática.

En medio de su intervención en el Foro Económico Mundial, el mandatario estadounidense reveló el primer acercamiento de las autoridades venezolanas después del ataque en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro, durante una operación militar sin precedentes.

“Una vez que terminó el ataque, dijeron: hagamos un acuerdo. Más gente debería hacer eso. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses del que ha ganado en los últimos 20 años”, señaló el dirigente norteamericano en su discurso ante el importante foro que se celebra en Davos, Suiza.

En este sentido, Trump reafirmó la cooperación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. “Apreciamos toda la cooperación que hemos estado brindando. Una gran cooperación”, dijo, señalando que los nuevos líderes venezolanos “han sido muy buenos e inteligentes” en la nueva era que afronta Venezuela.

Según Trump, el país latinoamericano fue “un lugar increíble” durante muchos años, “pero luego sus políticas se torcieron”. “Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas. Pero los estamos ayudando. Y esos 50 millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y estarán ganando más dinero del que han ganado en mucho tiempo”, aseguró sobre la producción petrolera venezolana, ahora en manos de Washington.

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

El mandatario norteamericano ya había calificado antes a Rodríguez como “formidable” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”.

La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición. Dijo el martes que quería “involucrar” a la jefa de la oposición venezolana y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.

Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: AP

Finalmente, el presidente estadounidense invitará a Washington a Delcy Rodríguez, de acuerdo con lo que informó la Casa Blanca este miércoles, 21 de enero.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y está sancionada por Estados Unidos. Washington informó que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

