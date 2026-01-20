MUNDO

Delcy Rodríguez reporta primer ingreso de 300 millones de dólares por venta de petróleo a Estados Unidos

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 11:50 p. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este martes, 20 de enero, el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Estados Unidos atacó Venezuela el pasado 3 de enero y derrocó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales, ndlr). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

“Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario”, añadió Rodríguez.

El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos.
El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos. Foto: AP/Getty Images

La economía venezolana mostró una importante inestabilidad cambiaria que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100 % por encima de la tasa de cambio oficial.

Por otro lado, Delcy Rodríguez nombró al expresidente del Banco Central Calixto Ortega para dirigir el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), un cargo hasta ahora desempeñado por el recién destituido ministro de Industria, Alex Saab.

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

“Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”, dijo en redes sociales.

La dirigente venezolana ha asegurado que brindará a Ortega, que asimismo ejerce como vicepresidente de Economía, “todo (su) respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela”.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

Estos nombramientos llegan además en medio de las conversaciones entre las autoridades venezolanas y la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera del país latinoamericano y explotar sus reservas con empresas estadounidenses, si bien el jefe de la Casa Blanca manifestó antes de la intervención militar en Venezuela su interés por otros recursos naturales.

