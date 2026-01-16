mundo

Donald Trump dio razón por la que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en Venezuela

El mandatario fue claro cuando fue preguntado respecto a su alianza con Rodríguez en lugar de María Corina Machado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de enero de 2026, 9:10 p. m.
Donald Trump explica por qué aún no se la juega por María Corina Machado y sí por Delcy Rodríguez.
Donald Trump explica por qué aún no se la juega por María Corina Machado y sí por Delcy Rodríguez. Foto: AFP - Montaje: Semana

La intervención de Estados Unidos en Venezuela empezó el 3 de enero cuando se dio la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas.

Desde ese momento, Donald Trump ha trabajado codo a codo con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, movimiento que dejó a la comunidad internacional a la expectativa de lo que podía ser el cambio de mandato en favor de la líder opositora María Corina Machado, con quien Trump se reunió el jueves.

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.
Donald Trump se encuentra al mando de la intervención en Venezuela. Foto: Anadolu via AFP

“Si alguna vez recuerdas un lugar llamado Irak donde despidieron a todos (...) y terminaron siendo Isis“, fue la respuesta de Trump cuando fue cuestionado por la permanencia de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo Isis, así que lo recuerdo”, concluyó el presidente.

Vale la pena recordar que Isis es un grupo terrorista surgido de las cenizas de Al Qaeda en Irak tras la invasión del gobierno Bush en el año 2003, la cuál sembró el terror durante dos décadas en Oriente Medio y Europa.

Por su parte, el mandatario estadounidense ha tenido una relación muy cordial con Rodríguez, reconoció su calidad humana y entiende que la transición del poder no se puede dar de manera repentina.

El viernes, María Corina Machado apuntó contra Delcy Rodríguez: “Está recibiendo órdenes” de Estados Unidos y no controla la situación en el país. La líder opositora dijo que tanto la justicia estadounidense como la internacional“tienen suficiente información”sobre la presidenta encargada, a quien ha acusado de ser la “responsable directa” de la represión en Venezuela.

El jefe de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el jueves en Caracas, en lo que constituye la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la salida de Nicolás Maduro.

John Ratcliffe y Delcy Rodríguez
John Ratcliffe y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Donald Trump envió al jefe de la agencia de inteligencia a Caracas para el encuentro que se prolongó por unas dos horas, según fuentes estadounidenses.

“Por instrucciones del presidente Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo”, dijo este viernes un funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

Ratcliffe y Rodríguez “conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, señaló el funcionario.

Esto se suma a las reformas a la industria petrolera impuestas a Caracas y a las declaraciones de Trump sobre su control en Venezuela.

