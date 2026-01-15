Mundo

María Corina Machado habla con Donald Trump en la Casa Blanca. Esto se sabe de la reunión

La líder opositora venezolana se reúne con el mandatario por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

15 de enero de 2026, 5:23 p. m.
María Corina Machado llegando a la Casa Blanca.
María Corina Machado llegando a la Casa Blanca. Foto: AFP

El presidente Donald Trump recibe este jueves a la líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, que pugna por mantener línea directa con Washington en momentos en que el mandatario afianza su diálogo con la actual cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

La líder venezolana arribó a la Casa Blanca alrededor del mediodía, donde llegó para un almuerzo con el mandatario estadounidense. El evento no tiene atención de la prensa y se espera que termine antes de las tres de la tarde.

Trump había dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y le sonó aún más la idea de “compartir” de alguna manera el Premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la venezolana. Ella le dedicó el galardón, y luego lanzó la idea de entregárselo, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Pero el miércoles, el republicano declaró ante la prensa que mantuvo una “larga” conversación telefónica con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a la que calificó de “formidable”. Rodríguez, por su parte, explicó que la conversación fue “productiva y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”.

Noticias Estados Unidos

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

Noticias Estados Unidos

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Noticias Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Noticias Estados Unidos

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

Noticias Estados Unidos

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Noticias Estados Unidos

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Noticias Estados Unidos

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Noticias Estados Unidos

¿Puede viajar como turista a EE. UU.? Lo que debe saber tras la suspensión de procesos de visa de inmigrante para 75 países

Mundo

Senado de EE. UU. tumba bloqueo a Donald Trump para nuevas intervenciones en Venezuela

Tras su reunión en la Casa Blanca con Trump, Machado acudirá al Senado, donde mantendrá un encuentro con demócratas y republicanos. La reconocida opositora salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense. Tras recibir el Premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV.

Información en desarrollo…

Más de Mundo

En Estados Unidos, se puede recibir ayudas de hasta US$12.300 para pagar las facturas de energía a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap)

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

La brecha entre lo que los hogares pueden costear y lo que ofrecen los vendedores sigue ampliándose

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Maria Corina Machado llegando a la Casa Blanca.

María Corina Machado habla con Donald Trump en la Casa Blanca. Esto se sabe de la reunión

PDVSA, petróleo

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

x

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

x

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

El presidente Donald Trump se dirige al Foro Empresarial Estadounidense de Miami, en el Centro Kaseya, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

El 7 de julio de 2021 se produjo el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse en su residencia de Puerto Príncipe en un hecho por el cual se encuentran detenidos 17 colombianos.(Photo by Tcharly Coutin/Xinhua via Getty Images)

Militares acusados de asesinar al expresidente de Haití piden ayuda al Gobierno colombiano. Denuncian arbitrariedades

Noticias Destacadas