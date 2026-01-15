María Corina Machado habla con Donald Trump en la Casa Blanca. Esto se sabe de la reunión

El presidente Donald Trump recibe este jueves a la líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, que pugna por mantener línea directa con Washington en momentos en que el mandatario afianza su diálogo con la actual cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

La líder venezolana arribó a la Casa Blanca alrededor del mediodía, donde llegó para un almuerzo con el mandatario estadounidense. El evento no tiene atención de la prensa y se espera que termine antes de las tres de la tarde.

Trump había dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y le sonó aún más la idea de “compartir” de alguna manera el Premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la venezolana. Ella le dedicó el galardón, y luego lanzó la idea de entregárselo, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Pero el miércoles, el republicano declaró ante la prensa que mantuvo una “larga” conversación telefónica con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a la que calificó de “formidable”. Rodríguez, por su parte, explicó que la conversación fue “productiva y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”.

Tras su reunión en la Casa Blanca con Trump, Machado acudirá al Senado, donde mantendrá un encuentro con demócratas y republicanos. La reconocida opositora salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense. Tras recibir el Premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV.

Información en desarrollo…