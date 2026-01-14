Donald Trump confirma que habló por teléfono con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que este miércoles, 14 de enero, sostuvo una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como alguien “extraordinario”.

“Tuvimos una gran conversación hoy, ella es una persona estupenda, ella es una persona con quien trabajamos muy bien, tuvimos una llamada, una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo Trump.

La noticia llega horas después de que la presidenta interina de Venezuela anunciara un “nuevo momento” en el país, a medida que avanzan las excarcelaciones de presos políticos que prometió bajo presión de Estados Unidos.

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Trump sobre Delcy Rodríguez:



“Tuvimos una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”. pic.twitter.com/hX1Nb4lGRr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

El proceso de liberaciones fue anunciado el jueves pasado, cinco días después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro durante una operación de Estado Unidos el 3 de enero.

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que Delcy Rodríguez, suscribió acuerdos petroleros de suma importancia para ambos países.

Senador Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: Si no libera a presos políticos podría haber “un segundo ataque” en Venezuela

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro y mostró su intención de reunirse con ella.

Entre tanto, el hermano de Delcy Rodríguez y jefe parlamentario Jorge Rodríguez bromeó asegurando que la presidenta encargada de Venezuela no viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump porque tiene su “pasaporte vencido”.

La presidenta interina había anunciado que enviaría una delegación a Estados Unidos como parte de un “proceso exploratorio” con vistas a reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Trump aseguró que Marco Rubio ha hecho un gran trabajo con el gobierno de transición en Venezuela Foto: AP

Después del anuncio del presidente Trump sobre la llamada, Rodríguez confirmó la conversación y publicó un mensaje en sus redes sociales dando más detalles sobre la comunicación con Donald Trump.

“Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobierno”, dijo.

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Trump evitó una respuesta clara al ser preguntado sobre las posibles resistencias del “número dos” del gobierno venezolano, en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello, a colaborar con Washington.

“Yo conozco a la número uno”, respondió Trump a una pregunta. “Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella” añadió.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Entre tanto, el mandatario estadounidense anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para el jueves, 15 de enero en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

Con información de AFP*