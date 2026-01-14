MUNDO

Donald Trump confirma que habló por teléfono con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

El presidente de los Estados Unidos hizo el anuncio en un encuentro con periodistas en la Casa Blanca.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 9:03 p. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que este miércoles, 14 de enero, sostuvo una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como alguien “extraordinario”.

“Tuvimos una gran conversación hoy, ella es una persona estupenda, ella es una persona con quien trabajamos muy bien, tuvimos una llamada, una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo Trump.

La noticia llega horas después de que la presidenta interina de Venezuela anunciara un “nuevo momento” en el país, a medida que avanzan las excarcelaciones de presos políticos que prometió bajo presión de Estados Unidos.

El proceso de liberaciones fue anunciado el jueves pasado, cinco días después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro durante una operación de Estado Unidos el 3 de enero.

Noticias Estados Unidos

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Noticias Estados Unidos

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Noticias Estados Unidos

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Mundo

Delcy Rodríguez asegura que “se abre a un nuevo momento político” en Venezuela y anuncia más excarcelaciones

Mundo

Dos países europeos anuncian envío de efectivos a Groenlandia ante amenaza de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Noticias Estados Unidos

Caos en Verizon: miles de usuarios en EE. UU. sin señal ni datos móviles

Mundo

Senador Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: si no libera a presos políticos podría haber “un segundo ataque” en Venezuela

Mundo

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

Noticias Estados Unidos

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que Delcy Rodríguez, suscribió acuerdos petroleros de suma importancia para ambos países.

Senador Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: Si no libera a presos políticos podría haber “un segundo ataque” en Venezuela

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro y mostró su intención de reunirse con ella.

Entre tanto, el hermano de Delcy Rodríguez y jefe parlamentario Jorge Rodríguez bromeó asegurando que la presidenta encargada de Venezuela no viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump porque tiene su “pasaporte vencido”.

La presidenta interina había anunciado que enviaría una delegación a Estados Unidos como parte de un “proceso exploratorio” con vistas a reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Donald Trump, Delcy Rodriguez y Marco Rubio?
Trump aseguró que Marco Rubio ha hecho un gran trabajo con el gobierno de transición en Venezuela Foto: AP

Después del anuncio del presidente Trump sobre la llamada, Rodríguez confirmó la conversación y publicó un mensaje en sus redes sociales dando más detalles sobre la comunicación con Donald Trump.

“Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobierno”, dijo.

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Trump evitó una respuesta clara al ser preguntado sobre las posibles resistencias del “número dos” del gobierno venezolano, en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello, a colaborar con Washington.

“Yo conozco a la número uno”, respondió Trump a una pregunta. “Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella” añadió.

Entre tanto, el mandatario estadounidense anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para el jueves, 15 de enero en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

Con información de AFP*

Más de Mundo

x

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez asegura que “se abre a un nuevo momento político” en Venezuela y anuncia más excarcelaciones

Los efectivos reforzarán la ayuda a Dinamarca

Dos países europeos anuncian envío de efectivos a Groenlandia ante amenaza de EE. UU.

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Donald Trump confirma que habló por teléfono con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

Ayuda internacional de Estados Unidos

Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Usuarios reportan teléfonos sin señal en medio de la caída de Verizon.

Caos en Verizon: miles de usuarios en EE. UU. sin señal ni datos móviles

El presidente Trump durante anuncio en Detroit la suspensión de fondos a ciudades santuario. EEUU, AP

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Noticias Destacadas