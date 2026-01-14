Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este miércoles que Estados Unidos está fragmentando el sistema internacional que ayudó a construir al emprender lo que calificó como una operación “ilegal” para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y al amenazar a Irán, en medio de un fuerte rechazo ruso a las acciones recientes de Washington.

En una conferencia de prensa con su homólogo de Namibia en Moscú, Lavrov calificó las maniobras estadounidenses como una “grave violación del derecho internacional”, al referirse a la operación que condujo a la detención de Maduro en Caracas el 3 de enero. “Estamos hablando de una grave violación del derecho internacional”, dijo el canciller ruso sobre ese operativo.

El Vaticano propuso una salida pacífica a Nicolás Maduro días antes del ataque de Estados Unidos en Caracas; el dictador no aceptó

Lavrov señaló que Washington, al emprender ese tipo de acciones y al formular amenazas contra Teherán, está erosionando los pilares del orden internacional y la globalización, y sugirió que la conducta estadounidense dañaba su propia imagen en el exterior. “Nuestros colegas estadounidenses parecen poco fiables cuando actúan de esta manera”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa durante la rueda de prensa, según reportes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Foto: Getty Images

El ministro ruso agregó que lo que percibe como una ruptura del orden internacional, junto con otros actos de Washington en diversos ámbitos globales, está llevando a una fragmentación del sistema de relaciones internacionales que se había consolidado tras décadas de participación estadounidense.

Cuando fue consultado sobre las amenazas de Estados Unidos contra Irán, Lavrov subrayó que Moscú debe continuar implementando los acuerdos bilaterales con Teherán y que ningún país tercero puede cambiar la naturaleza de los lazos entre Rusia e Irán. Señaló que ambos países mantienen compromisos conjuntos y que esos vínculos no pueden ser alterados por presiones externas, de acuerdo con reportes.

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

Rusia también afirmó que continúa comprometida con los acuerdos alcanzados con Venezuela, un aliado histórico, y que apoyará la soberanía y la independencia del país caribeño frente a lo que considera presiones externas. Lavrov destacó que Rusia sigue observando con preocupación los acontecimientos en Venezuela y ratificó la continuidad de los compromisos bilaterales con Caracas en el contexto actual.

El gobierno de Vladimir Putin sigue manteniendo su respaldo a Nicolás Maduro. Foto: AFP

Además, Lavrov se refirió a reportes de prensa sobre un posible viaje de enviados de la Casa Blanca a Moscú, incluidos el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El ministro indicó que Putin ha expresado reiteradamente su disposición a entablar conversaciones serias sobre la paz en Ucrania y que sería útil que Estados Unidos informara a Moscú sobre sus últimas propuestas en ese ámbito.