Mundo

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Según el representante del gobierno ruso, Estados Unidos “es poco fiable” en su imagen internacional.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 7:27 p. m.
Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump.
Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: Getty Images

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este miércoles que Estados Unidos está fragmentando el sistema internacional que ayudó a construir al emprender lo que calificó como una operación “ilegal” para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y al amenazar a Irán, en medio de un fuerte rechazo ruso a las acciones recientes de Washington.

En una conferencia de prensa con su homólogo de Namibia en Moscú, Lavrov calificó las maniobras estadounidenses como una “grave violación del derecho internacional”, al referirse a la operación que condujo a la detención de Maduro en Caracas el 3 de enero. “Estamos hablando de una grave violación del derecho internacional”, dijo el canciller ruso sobre ese operativo.

El Vaticano propuso una salida pacífica a Nicolás Maduro días antes del ataque de Estados Unidos en Caracas; el dictador no aceptó

Lavrov señaló que Washington, al emprender ese tipo de acciones y al formular amenazas contra Teherán, está erosionando los pilares del orden internacional y la globalización, y sugirió que la conducta estadounidense dañaba su propia imagen en el exterior. “Nuestros colegas estadounidenses parecen poco fiables cuando actúan de esta manera”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa durante la rueda de prensa, según reportes.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Sergey Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation, holds a press briefing at the United Nations headquarters on July 17, 2024 in New York City. The Security Council met to discuss the situation in the Middle East, including the Palestinian question. (Photo by Adam Gray/Getty Images)
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Foto: Getty Images

El ministro ruso agregó que lo que percibe como una ruptura del orden internacional, junto con otros actos de Washington en diversos ámbitos globales, está llevando a una fragmentación del sistema de relaciones internacionales que se había consolidado tras décadas de participación estadounidense.

Noticias Estados Unidos

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

Mundo

Senador Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: Si no libera a presos políticos podría haber “un segundo ataque” en Venezuela

Mundo

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

Noticias Estados Unidos

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Noticias Estados Unidos

“No hace falta que EE. UU. nos compre”: declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

Noticias Estados Unidos

Florida, sorprendida por un frente ártico que podría traer nieve este fin de semana

Noticias Estados Unidos

Influencer en Estados Unidos asegura que descubrió la receta secreta de la Coca-Cola: ¿es confiable su revelación?

Mundo

Buque ruso llega a Sudáfrica para maniobras navales con China e Irán tras tensiones por captura de Nicolás Maduro

Mundo

Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

Dinero

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

Cuando fue consultado sobre las amenazas de Estados Unidos contra Irán, Lavrov subrayó que Moscú debe continuar implementando los acuerdos bilaterales con Teherán y que ningún país tercero puede cambiar la naturaleza de los lazos entre Rusia e Irán. Señaló que ambos países mantienen compromisos conjuntos y que esos vínculos no pueden ser alterados por presiones externas, de acuerdo con reportes.

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

Rusia también afirmó que continúa comprometida con los acuerdos alcanzados con Venezuela, un aliado histórico, y que apoyará la soberanía y la independencia del país caribeño frente a lo que considera presiones externas. Lavrov destacó que Rusia sigue observando con preocupación los acontecimientos en Venezuela y ratificó la continuidad de los compromisos bilaterales con Caracas en el contexto actual.

Maduro se reúne con Putin y anticipa "impulso nuevo" en relaciones con Rusia
El gobierno de Vladimir Putin sigue manteniendo su respaldo a Nicolás Maduro. Foto: AFP

Además, Lavrov se refirió a reportes de prensa sobre un posible viaje de enviados de la Casa Blanca a Moscú, incluidos el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El ministro indicó que Putin ha expresado reiteradamente su disposición a entablar conversaciones serias sobre la paz en Ucrania y que sería útil que Estados Unidos informara a Moscú sobre sus últimas propuestas en ese ámbito.

Más de Mundo

El presidente Trump durante anuncio en Detroit la suspensión de fondos a ciudades santuario. EEUU, AP

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Rick Scott y Delcy Rodríguez

Senador Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: Si no libera a presos políticos podría haber “un segundo ataque” en Venezuela

Una familia latina se enfrenta a un drama porque no pudieron renovar su visado.

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

Migrantes esperan en fila junto a la valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Los senadores se apresuran a publicar un proyecto de ley muy esperado que combina la política de control fronterizo con la ayuda en tiempos de guerra. para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo a largo plazo para impulsar el paquete a través del fuerte escepticismo de los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Trump insiste en que "necesita" Groenlandia por razones de seguridad

“No hace falta que EE. UU. nos compre”: declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

Meteorólogos alertan sobre un frente ártico que podría traer nieve ligera y heladas al norte de Florida este fin de semana.

Florida, sorprendida por un frente ártico que podría traer nieve este fin de semana

Coca Cola es una marca que ha sabido explotar su imagen a nivel internacional.

Influencer en Estados Unidos asegura que descubrió la receta secreta de la Coca-Cola: ¿es confiable su revelación?

x

Reconocida cantante australiana es encontrada sin vida, después de que se reportara como desaparecida: “Estoy totalmente destrozada”

El presidente Donald Trump cuestiona la utilidad del T‑MEC.

Trump califica al T‑MEC, el tratado comercial de México, EE. UU. y Canadá, como “irrelevante”

Noticias Destacadas