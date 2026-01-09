Mundo

El Vaticano propuso una salida pacífica a Nicolás Maduro días antes del ataque de Estados Unidos en Caracas; el dictador no aceptó

Días antes de que Trump ordenara el envío de las tropas, la Santa Sede propuso una opción que beneficiaría al líder del régimen.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de enero de 2026, 1:13 a. m.
El Vaticano propuso que Maduro se fuera a Rusia.
El Vaticano propuso que Maduro se fuera a Rusia. Foto: Laurie Chamberlain - Getty Images

Documentos confidenciales de Estados Unidos, obtenidos por The Washington Post, revelan que en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, el Vaticano se comunicó con urgencia con el país norteamericano con la intención de obtener detalles sobre las operaciones militares en Venezuela.

Días después, el 3 de enero, las tropas estadounidenses ingresaron a territorio venezolano para capturar al dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora comparecen ante la justicia en Nueva York.

Según The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin —segundo al mando del papa León XIV y mediador diplomático— se reunió con el embajador norteamericano en el Vaticano, Brian Burch. Los documentos revelan que el cardenal aceptó que Maduro debía dejar el país y ofreció una salida para evitar el conflicto.

El cardenal Pietro Parolin celebra una misa en memoria del Papa Juan Pablo II con motivo del vigésimo aniversario de su muerte, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 2 de abril de 2025
El cardenal Pietro Parolin. Foto: Anadolu via Getty Images

Parolin aseguró que Rusia, aliado de Venezuela, estaba dispuesto a recibir a Maduro y le pidió al embajador estadounidense que su país tuviera paciencia para convencer al líder del régimen de tomar aquella medida.

Deportes

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Noticias Estados Unidos

Subsidio en Texas: desde esta fecha las familias podrán solicitar los vales escolares de hasta 10.000 dólares por estudiante

Mundo

Delcy Rodríguez confirma conversaciones con Petro, Lula y Pedro Sánchez y califica el operativo de EE. UU. como una “agresión criminal”

Noticias Estados Unidos

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Mundo

Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

Noticias Estados Unidos

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

Noticias Estados Unidos

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Noticias Estados Unidos

Nueva York tiene nuevo arzobispo: papa León XIV lo designó tras renuncia de Timothy Dolan

Mundo

Papa León XVI lanzó un mensaje indirecto a Hezbolá e Israel: “Que cesen los ataques y las hostilidades”

Mundo

Lo que se sabe de las monjas excomulgadas detenidas por, presuntamente, vender obras de la Iglesia

Trump confirma fecha de reunión con Petro y lanza advertencia: “Deben detenerse”

“Lo que se le propuso a (Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, aseveró una fuente cercana a los hechos, consultada por The Washington Post. “Parte de esa petición era que Putin garantizara la seguridad”, en referencia al presidente ruso.

“No iba a aceptar el trato”, comentó otra persona en la entrevista, bajo condición de anonimato. “Simplemente, iba a quedarse sentado viendo cómo la gente creaba una crisis”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 9 de enero de 2026. Trump busca convencer a los ejecutivos petroleros para que apoyen sus planes en Venezuela, un país cuyos recursos energéticos, según afirma, espera controlar durante años. Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una amplia operación militar el 3 de enero, y Trump no ocultó que el control del petróleo venezolano fue la base de sus acciones. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

En otras declaraciones, varias personas ampliaron que Maduro no tomó en serio las amenazas del presidente Trump, quien era muy insistente en que entraría por tierra a Venezuela. Incluso, una persona consultada por el medio detalló que el estadounidense invitó al dictador a Washington, ofreciéndole un salvoconducto para hablar en persona.

¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

Maduro rechazó la propuesta, según las fuentes, convencido de que los demócratas ganarían las elecciones en el Congreso y Trump quedaría sin poder para maniobrar.

El papa León XIV hizo el llamado en la misa por el Jubileo del mundo penitenciario que se ha celebrado este domingo en la Basílica de San Pedro.
El papa León XIV. Foto: AFP

Por su parte, el papa León XIV dijo este viernes, 9 de enero, que el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico es motivo de “grave preocupación” y pidió “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”.

¿Qué pasará con los venezolanos en Estados Unidos tras la caída de Maduro? Así es el análisis de The Economist

“La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación. Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes”, dijo el papa estadounidense en su aparición ante los miembros del cuerpo diplomático acreditados de la Santa Sede.

Más de Mundo

Juego aplazado en la NBA

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

x

El Vaticano propuso una salida pacífica a Nicolás Maduro días antes del ataque de Estados Unidos en Caracas; el dictador no aceptó

x

Subsidio en Texas: desde esta fecha las familias podrán solicitar los vales escolares de hasta 10.000 dólares por estudiante

Venezuela enfrentará "agresión" de EEUU por "vía diplomática", dice presidenta a Lula, Petro y Sánchez

Delcy Rodríguez confirma conversaciones con Petro, Lula y Pedro Sánchez y califica el operativo de EE. UU. como una “agresión criminal”

x

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Donald Trump Nicolas Maduro Dolar petroleo

Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

María Corina Machado, Donald Trump

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Donald Trump Gustavo Petro

“Ha sido muy hostil llamándome dictador”: Trump habló sobre próxima reunión con Petro en plena rueda de prensa

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

Noticias Destacadas