Mundo

¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, aseguró que Rodríguez no tiene programados viajes internacionales en las próximas semanas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

9 de enero de 2026, 8:56 p. m.
Delcy Rodríguez no tiene previsto realizar viajes al exterior en el corto plazo
Delcy Rodríguez no tiene previsto realizar viajes al exterior en el corto plazo Foto: AFP

El Gobierno de Venezuela aclaró este viernes que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no tiene previsto realizar viajes al exterior en el corto plazo, al desmentir versiones que apuntaban a un posible desplazamiento a Estados Unidos o a Colombia en el marco de contactos diplomáticos recientes.

La aclaración se produjo luego de que distintos medios internacionales informaran que Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana para sostener reuniones políticas, incluida una eventual visita a la Casa Blanca. De acuerdo con esas versiones iniciales, la propuesta habría circulado por varios departamentos del Ejecutivo estadounidense, aunque sin la confirmación oficial de citas ni de una agenda definida.

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez Foto: AP

Sin embargo, desde el entorno de la presidenta encargada se negó que desde el Ejecutivo venezolano se haya solicitado una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Según se supo, los contactos actuales entre Caracas y Washington están orientados exclusivamente a un proceso exploratorio para el eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas, incluida la reapertura de embajadas en ambos países.

Juan Guaidó habla en SEMANA. Dice que “Maduro debe estar muy nervioso” tras operación de Estados Unidos hacia Venezuela

El desmentido fue respaldado públicamente por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, quien aseguró que Rodríguez no tiene programados viajes internacionales en las próximas semanas.

Mundo

Delcy Rodríguez confirma conversaciones con Petro, Lula y Pedro Sánchez y califica el operativo de EE. UU. como una “agresión criminal”

Noticias Estados Unidos

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Mundo

Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

Noticias Estados Unidos

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

Noticias Estados Unidos

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Mundo

“Ha sido muy hostil llamándome dictador”: Trump habló sobre próxima reunión con Petro en plena rueda de prensa

Noticias Estados Unidos

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Mundo

Revelan por error que un satélite espía de un país europeo vigila el búnker de Delcy Rodríguez

Mundo

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

Mundo

“Put... Trump”: recuerdan conversación de Delcy Rodríguez con un empresario español en 2020, y se hace viral en redes sociales

“No está previsto que la presidenta encargada Delcy Rodríguez realice ningún viaje fuera del país próximamente”, afirmó el funcionario. “Estamos concentrados como gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad”, agregó.

Delcy Rodríguez y Donald Trump
Delcy Rodríguez y Donald Trump Foto: Getty Images

Las versiones sobre un posible desplazamiento también incluyeron a Colombia. Desde el entorno del presidente Gustavo Petro se había señalado que Rodríguez podría visitar Bogotá en el corto plazo como parte de contactos regionales. No obstante, el Ministerio de Comunicación venezolano descartó igualmente esa posibilidad y reiteró que no hay planes de viajes al extranjero.

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum reiteran su compromiso de cooperación para impulsar la paz en Venezuela

El episodio se produce en un contexto diplomático particularmente sensible. Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones formales en febrero de 2019, durante el primer mandato de Trump, luego de que Washington reconociera al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. A partir de esa decisión, ambos países cerraron sus embajadas y congelaron los canales diplomáticos directos.

Juan Guaidó Nicolás Maduro Donald Trump
Juan Guaidó Nicolás Maduro Donald Trump Foto: SEMANA / AP

La situación política venezolana volvió a modificarse esta semana tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Delcy Rodríguez fue juramentada el lunes como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, en su condición de primera en la línea de sucesión constitucional.

Ex preso político en Venezuela le contó a SEMANA su experiencia en manos del régimen chavista: “Los peores tormentos que puede vivir un ser humano”

Por ahora, la administración de Rodríguez insiste en que su prioridad inmediata está centrada en la agenda interna y en la estabilización política, mientras cualquier acercamiento internacional se mantiene en una fase preliminar y sin desplazamientos confirmados.

Más de Mundo

Venezuela enfrentará "agresión" de EEUU por "vía diplomática", dice presidenta a Lula, Petro y Sánchez

Delcy Rodríguez confirma conversaciones con Petro, Lula y Pedro Sánchez y califica el operativo de EE. UU. como una “agresión criminal”

x

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Donald Trump Nicolas Maduro Dolar petroleo

Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

María Corina Machado, Donald Trump

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Donald Trump Gustavo Petro

“Ha sido muy hostil llamándome dictador”: Trump habló sobre próxima reunión con Petro en plena rueda de prensa

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Noticias Destacadas