¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

El Gobierno de Venezuela aclaró este viernes que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no tiene previsto realizar viajes al exterior en el corto plazo, al desmentir versiones que apuntaban a un posible desplazamiento a Estados Unidos o a Colombia en el marco de contactos diplomáticos recientes.

La aclaración se produjo luego de que distintos medios internacionales informaran que Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana para sostener reuniones políticas, incluida una eventual visita a la Casa Blanca. De acuerdo con esas versiones iniciales, la propuesta habría circulado por varios departamentos del Ejecutivo estadounidense, aunque sin la confirmación oficial de citas ni de una agenda definida.

Sin embargo, desde el entorno de la presidenta encargada se negó que desde el Ejecutivo venezolano se haya solicitado una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Según se supo, los contactos actuales entre Caracas y Washington están orientados exclusivamente a un proceso exploratorio para el eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas, incluida la reapertura de embajadas en ambos países.

El desmentido fue respaldado públicamente por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, quien aseguró que Rodríguez no tiene programados viajes internacionales en las próximas semanas.

“No está previsto que la presidenta encargada Delcy Rodríguez realice ningún viaje fuera del país próximamente”, afirmó el funcionario. “Estamos concentrados como gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad”, agregó.

Las versiones sobre un posible desplazamiento también incluyeron a Colombia. Desde el entorno del presidente Gustavo Petro se había señalado que Rodríguez podría visitar Bogotá en el corto plazo como parte de contactos regionales. No obstante, el Ministerio de Comunicación venezolano descartó igualmente esa posibilidad y reiteró que no hay planes de viajes al extranjero.

El episodio se produce en un contexto diplomático particularmente sensible. Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones formales en febrero de 2019, durante el primer mandato de Trump, luego de que Washington reconociera al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. A partir de esa decisión, ambos países cerraron sus embajadas y congelaron los canales diplomáticos directos.

La situación política venezolana volvió a modificarse esta semana tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Delcy Rodríguez fue juramentada el lunes como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, en su condición de primera en la línea de sucesión constitucional.

Por ahora, la administración de Rodríguez insiste en que su prioridad inmediata está centrada en la agenda interna y en la estabilización política, mientras cualquier acercamiento internacional se mantiene en una fase preliminar y sin desplazamientos confirmados.