Mundo

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum reiteran su compromiso de cooperación para impulsar la paz en Venezuela

El gobierno brasileño envió 40 toneladas de insumos y medicamentos a Venezuela para repostar un centro de abastecimiento alcanzado por los bombardeos del sábado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 2:53 p. m.
Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva se ofrecieron a mediar por Venezuela.
Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva se ofrecieron a mediar por Venezuela. Foto: Foto: Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que este jueves mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus pares de México y Colombia, con quienes compartió su “preocupación” por Venezuela tras los bombardeos de Estados Unidos.

“Profunda preocupación por el uso de la fuerza” en contra de Venezuela

El líder izquierdista habló también por teléfono con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre los ataques que condujeron el sábado a la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Lula y la mexicana Claudia Sheinbaum repudiaron el uso de la fuerza, expresó el gobernante brasileño en redes sociales.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Claudia Sheinbaum y Donald Trump Foto: Getty Images

“Enfatizamos el interés en seguir cooperando con Venezuela en favor de la paz” y “el diálogo”, manifestó en un mensaje.

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Mundo

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

Mundo

Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

Noticias Estados Unidos

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

Mundo

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Mundo

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

Mundo

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

Mundo

“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”, dice Lula da Silva en cumbre del Mercosur

Mundo

La COP30 ilusionó, pero no le cumplió al mundo: esto fue lo que se quedó por fuera del acuerdo del clima

En tanto, Lula y su par Colombiano, Gustavo Petro, celebraron la liberación de detenidos por razones políticas en Venezuela, venezolanos y extranjeros, anunciada este jueves por la presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez, indicó el jefe de Estado brasileño.

Expresaron “gran preocupación” por los ataques estadounidenses, que denunciaron como “un precedente extremamente peligroso para la paz y seguridad regional”, agregó.

Ambos mostraron disposición a cooperar en la resolución de la crisis “por medios pacíficos”, prosiguió.

x
Presidentes de EE. UU., Donald Trump; y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - NurPhoto / Colaborador/Getty Images

Al anunciar las excarcelaciones, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, no precisó cuántas personas ni quiénes quedan en libertad, pero agradeció gestiones de los gobiernos de España, Brasil y Catar.

La llamada crucial de Lula y Trump para mediar ante las crecientes tensiones en el Caribe: “Me preocupa”

Brasil venía insistiendo ante las autoridades venezolanas sobre la necesidad de excarcelar personas detenidas por motivos políticos para reducir tensiones internas y mejorar sus relaciones con los países vecinos, dijeron a la AFP dos fuentes del gobierno brasileño.

Esos llamados se intensificaron luego de que Maduro fuera declarado vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, denunciadas como un fraude por la oposición y que no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela
Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Foto: Tomada de Redes Sociales

Brasil “nunca” dejó de “presentarse como un interlocutor dispuesto al diálogo, sin renunciar a la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la estabilidad regional”, dijo una de las fuentes.

El gobierno brasileño envió 40 toneladas de insumos y medicamentos a Venezuela para repostar un centro de abastecimiento alcanzado por los bombardeos del sábado, según una nota de la presidencia.

Lula da Silva toma postura sobre la posible invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos

Lula indicó que en el contacto con Carney los dos condenaron el uso de la fuerza “sin amparo de la Carta de las Naciones Unidas” y coincidieron en plantear “una reforma de las instituciones de gobernanza global”.

Carney aceptó una invitación para visitar Brasil en abril, dijo el presidente brasileño. Lula también hizo una invitación a Sheinbaum, en una fecha por acordar.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Nicolás Maduro.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

Giorgia Meloni y Delcy Rodríguez

Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

En esta combinación de imágenes, el presidente Donald Trump, izquierda, habla en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo de 2025, y un folleto del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en una ceremonia en Teherán Irán, el 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Ben Curtis – Oficina del Líder Supremo Iraní vía AP)

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar la visa americana en Colombia será más costoso.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

El personal de la Guardia Costera de Taiwán monitorea los movimientos de la Guardia Costera de China y del Ejército Popular de Liberación de China, mientras China realiza simulacros que rodean a Taiwán, en el Estrecho de Taiwán, el 29 de diciembre de 2025

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

Incautación del petrolero Olina

Estados Unidos confiscó nuevo petrolero que salió de Venezuela: imágenes de operación fueron captadas en video

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

“Put... Trump”: recuerdan conversación de Delcy Rodríguez con un empresario español en 2020, y se hace viral en redes sociales

Noticias Destacadas