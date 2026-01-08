Petro sostuvo llamada telefónica con Lula: “Profunda preocupación por el uso de la fuerza” en contra de Venezuela

Luego del derrocamiento de Nicolás Maduro, que fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero, varios mandatarios expresaron su rechazo a los ataques perpetrados por el país estadounidense. Uno de ellos ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó las acciones militares como una “barbarie”.

Ante la situación, su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que sostuvieron una llamada telefónica este jueves, 8 de enero, en la cual discutieron “la situación en Venezuela”.

De acuerdo con el brasileño, él y Petro coinciden en su “profunda preocupación por el uso de la fuerza contra un país sudamericano, en violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de Venezuela”, de acuerdo con un mensaje que publicó en X.

Tive nesta tarde uma conversa telefônica com o presidente da Colômbia, @petrogustavo, sobre a situação na Venezuela.



— Lula (@LulaOficial) January 8, 2026

“Reiteramos que estas acciones sientan un precedente peligroso para la paz y la seguridad regionales y para el orden internacional”, sigue su trino. “Coincidimos en que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.

“Saludamos el anuncio realizado este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la liberación de presos nacionales y extranjeros”, agregó, en referencia a los primeros liberados bajo el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, quien funge como reemplazo del dictador.

“Les informé que, a solicitud de Venezuela, enviaremos 40 toneladas de insumos y medicamentos, de un total de 300 toneladas ya recolectadas, para reponer el stock de productos y soluciones de diálisis que se encontraba en un centro de abastecimiento alcanzado por los bombardeos el 3 de enero”, aprovechó Lula para anunciar.

“Brasil y Colombia reafirmaron su intención de continuar cooperando por la paz y la estabilidad en Venezuela, país con el que compartimos extensas fronteras”, concluyó.

Luego de que las tropas estadounidenses ingresaron a territorio venezolano, el presidente de Brasil expresó que tales acciones “cruzan una línea inaceptable”.

“Estos actos representan una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan otro precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, declaró Lula aquel sábado.

Por su parte, Petro elevó las tensiones con el Gobierno de Trump, que lo puso en la mira al insinuar que podría correr con la misma suerte de Maduro, debido a que Estados Unidos considera a Colombia como un importante flujo de drogas y del narcotráfico que azota el continente. Durante toda la semana, el mandatario colombiano provocó a su par estadounidense al sentenciar que nadie podrá ingresar a su territorio y al solicitar el respeto a la soberanía de Latinoamérica.

Incluso, Petro convocó a la población a manifestaciones el pasado miércoles, donde cientos de personas rechazaron las acciones militares de Estados Unidos. No obstante, ese mismo día, Trump y Petro hablaron telefónicamente, donde —según el estadounidense— acordaron una reunión en la Casa Blanca que será concretada en los próximos días.