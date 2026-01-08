Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló en SEMANA un apartado de la conversación que sostuvo el presidente Gustavo Petro con Donald Trump este 7 de enero. Venezuela y la lucha contra las drogas fue la espina dorsal del diálogo que es calificado con optimismo por ambas naciones.

De acuerdo con el alto funcionario, Petro le contó a Trump que se reunió con el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, para ofrecerse como mediador para solucionar la crisis política y social que se vivía en el vecino país, y que le alcanzó a socializar su propuesta para aliviar las cargas.

“Él se ofreció como intermediario y, al mismo tiempo, recordó que lo había hecho con Biden, y que las cosas, de pronto, no habían salido bien, y él se echaba la culpa por ello”, manifestó el ministro del Interior, que además estuvo presente en la reunión de este miércoles entre Donald Trump y Gustavo Petro.

Él contó que siempre se buscó que, antes de las elecciones del año pasado de Venezuela, el gabinete estuviera compuesto por fuerzas del oficialismo y la oposición: “Siempre buscó que para las elecciones del año pasado tendría que haber estado un gabinete que se compartiera, mitad oposición, mitad gobierno”.

"Sería dentro de 15 días, ella (Delcy Rodríguez) estaría aquí en Colombia. Falta ver qué dice el Departamento de Estado de EE. UU. sobre esa intermediación, hasta que ellos no digan que aceptan": Armando Benedetti sobre mediación de Colombia en la tensión con Venezuela. pic.twitter.com/c1EV28SL8k — Revista Semana (@RevistaSemana) January 8, 2026

La versión de Petro ante Trump es que, si eso hubiera ocurrido así, en esa división de funciones, muy seguramente las cosas habrían sido diferentes, “hubieran sido unas elecciones más libres. Él recordó cómo cuatro veces habló con Biden, y, básicamente, era para hablar de Venezuela, pero las cosas no funcionaron”, dijo Benedetti.

Este tema llegó a la conversación porque el jefe de Estado colombiano se ofreció ante la Casa Blanca para ser un intermediario en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina del vecino país.

Entre tantas cosas, se contó que Rodríguez aterrizará en 15 días en la ciudad de Bogotá y llegará a la Casa de Nariño para conversar con Petro, con miras a encontrar una solución a la situación de ese territorio. Sin embargo, hay varias posiciones sobre la mesa que Colombia consideraría.

“Falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos deben estar en la mesa de negociación, hasta que ellos no digan que aceptan esa intermediación, pues es difícil saber qué va a suceder”, agregó Benedetti.