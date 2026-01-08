Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, la sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Desde el Ejecutivo colombiano se confirmó este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá para reunirse con el presidente Gustavo Petro, luego del arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sin precisar una fecha, la Presidencia colombiana comentó en un comunicado que Petro recibirá a su homóloga en el palacio de gobierno “con el fin de contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela”.

Trump reacciona a votación en el Congreso sobre límite militar en Venezuela: “Deberían avergonzarse”

Rodríguez asumió como presidenta encargada luego del arresto, el 3 de enero de 2026, de Nicolás Maduro en un operativo militar de las fuerzas estadounidenses, con bombardeos en Caracas y otras partes del país.

En diálogo con SEMANA, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que tal visita se produciría en menos de 15 días.

“Sería dentro de 15 días, en menos de 15 días ella estaría aquí en Colombia, estaría en Bogotá”, señaló Benedetti. Sobre el rol mediador de Petro, el jefe de la cartera política dijo: “Bueno, falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos tienen que estar en la mesa de negociación. Hasta que ellos no digan que aceptan esa intermediación, pues es difícil saber o predecir qué va a suceder”.

“Él se ofreció como intermediario y al mismo tiempo recordó que lo había hecho con Biden y que las cosas de pronto no habían salido bien y él se echaba la culpa por ello porque siempre buscó que para las elecciones que se hicieron en 2018 tendría, perdón, del año pasado, tendría que haber estado un gabinete que se compartiera mitad oposición, mitad gobierno, y que si hubiera pasado así en ese tipo de funciones y en ese compartimiento del gabinete, muy seguramente las cosas hubieran sido diferentes, hubieran sido unas elecciones más libres”, agregó el ministro del Interior.

“Entonces, él recordó cómo cuatro veces se reunió con Biden o habló con Biden y básicamente era para hablar de Venezuela como intermediario, pero que las cosas no funcionaron y que él se prestaba otra vez para que eso sucediera, lo cual tendremos que esperar qué dice el Departamento de Estado”, puntualizó sobre el particular.

Petro intenta asumir un rol protagónico en las relaciones entre Washington y Caracas luego de haber conversado telefónicamente el miércoles con Donald Trump, quien lo había amenazado antes con una acción militar en nuestro país.

Esta primera llamada entre los mandatarios, desde que Trump asumió la presidencia a comienzos de 2025, menguó las tensiones entre ambos países, históricamente cercanos.

Trump en la llamada a Petro con sus secretarios Foto: X: @juanestebansr

Aliado de Maduro, el presidente colombiano aseguró el miércoles que conversó con Rodríguez y le propuso hacer esfuerzos para establecer un diálogo “mundial” con miras a la estabilización de la Venezuela pos-Maduro.

El vicecanciller colombiano Mauricio Jaramillo dijo el jueves que la “postura” de Colombia hacia Venezuela “no ha cambiado” luego de la caída del ahora depuesto mandatario.

Sobre Rodríguez, sostuvo que el Gobierno de Gustavo Petro la considera una “interlocutora” válida con Estados Unidos, que de momento avala.

La entrevista completa con Armando Benedetti, ministro del Interior:

Planes sin la oposición venezolana

Desapareció de las calles, sus líderes están en el exilio y Donald Trump perdió interés: la oposición quedó relegada en los planes de Estados Unidos para la Venezuela pos-Maduro.

Maduro fue capturado por tropas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores, durante un bombardeo a Caracas. Ambos enfrentan ahora en Nueva York un juicio por narcotráfico. Verlos en traje de presidiario, esposados, ante un juez, es un sueño para muchos en la oposición.

La líder opositora María Corina Machado rápidamente renovó su promesa de regresar a Venezuela, de donde escapó tras meses de clandestinidad en una rocambolesca operación para recibir su Premio Nobel de la Paz en Oslo en diciembre.

Pero tomar el poder es un escenario por ahora descartado. Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, asumió como presidenta interina con el aval de Trump, quien ha afirmado estar “a cargo” del país.

El apoyo de Washington a las denuncias de fraude de Machado y la reivindicación del triunfo de Edmundo González Urrutia quedaron de lado.

Sin Trump

Washington impulsó por años la salida de Maduro con una batería de sanciones económicas y desde 2019 con un embargo petrolero.

Trump estaba entonces en su primer mandato. Respaldó y entregó recursos al llamado gobierno interino de Juan Guaidó, que terminó desinflándose sin resultados.

En su regreso al poder, sus planes contra Maduro excluyeron a Machado, pese a la vertiginosa popularidad de la dirigente opositora.

“Sería muy difícil para ella liderar el país”, declaró tras la sorpresiva operación para capturar a Maduro del 3 de enero. “No inspira respeto”, consideró.

El diario The New York Times reportó que asesores lo convencieron de no entregar el poder a la oposición para evitar desestabilizar aún más el país y no tener que enviar tropas al terreno.

Machado apoyó desde el inicio la presión militar estadounidense sobre Venezuela. Ha agradecido hasta el cansancio a Trump, con quien dijo no habla desde el 10 de octubre.

Ese día se anunció el Premio Nobel de la Paz, que se convirtió en la manzana de la discordia. Trump lo codiciaba y minimizó el reconocimiento a la opositora de 58 años, quien ese 10 de octubre se lo dedicó.

El martes Machado volvió a ofrecérselo, aunque el Comité del Nobel informó que es intransferible. Silencio total en Washington.

Sin militares

La oposición hace constantes llamados a los militares. Les pide respetar la Constitución y acatar el “mandato” de las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la oposición, insiste, venció a Maduro con el 70 % de los votos.

Pero la Fuerza Armada se declara abiertamente chavista y juró siempre “lealtad absoluta” a Maduro. Ahora, dieron su respaldo a Rodríguez. El republicano ha dicho que está “a cargo” de Venezuela y presumió que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente.

Los militares siempre tuvieron poder en Venezuela, aunque se multiplicó en 27 años de chavismo. Controlan, además de las armas, empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios. Fueron el sostén de Maduro y ahora de Rodríguez.

Sin calle

El oficialismo marcha a diario desde el ataque. “Maduro, amigo, el pueblo está contigo”, gritaban sus partidarios el martes en Caracas.

La oposición, que pocos años atrás llenaba avenidas y autopistas, guarda silencio. Al miedo que se instaló tras los miles de arrestos que siguieron a las protestas por la cuestionada reelección de Maduro en 2024, se sumó ahora un decreto de estado de excepción que castiga con cárcel cualquier celebración de la operación estadounidense.

La oposición tiene, además, a sus principales dirigentes en el exilio, la clandestinidad o en prisión. Tanto Machado como González Urrutia están fuera de Venezuela. Existe una pequeña representación en la nueva Asamblea Nacional, que se distanció de Machado y tiene bajísima popularidad.