“La injusticia no va a ser eterna”: el mensaje de María Corina Machado a las familias de los presos políticos recién liberados en Venezuela

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a los familiares de los rehenes recién liberados por el Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado, 3 de enero, a manos de Estados Unidos.

Este jueves, 8 de enero, el Parlamento venezolano anunció lo que sería la primera liberación de presos políticos en la nueva administración del país del Caribe. La tarde de este día, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que cinco patriotas de su nación están volando hacia el país de España para reunirse con sus familias.

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados por EE. UU. en Caracas. Foto: GC Images

“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo”, dice Corina en un mensaje de audio que publicó en su perfil de X. “Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”.

“Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”, continúa.

“Nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso”, aseguró.

“Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su interés no fue en vano… ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla”, precisó.

“Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme y que Venezuela toda reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, concluyó Machado.