Delegación enviada por Delcy Rodríguez llegó a Washington para “fortalecer” las relaciones bilaterales

Una delegación gubernamental de Venezuela inició una visita oficial a Washington con el objetivo de “fortalecer” las relaciones bilaterales y trabajar para “retomar la presencia diplomática” de Caracas en el país norteamericano.

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La noticia llega en medio de la mejora de los lazos diplomáticos tras la captura en enero del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una operación de las tropas estadounidenses.

La misión, encabezada por el viceministro para Europa y América del Norte de Venezuela, Oliver Blanco, y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, inició ya conversaciones con varios funcionarios estadounidenses, entre ellos los subsecretarios de Estado Christopher Landau, Michael Kozak y Caleb Orr.

Estamos en Washington, acompañando al Encargado de Negocios @plasenciafelixr en la instalación de nuestra misión diplomática en los Estados Unidos de América. Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países. pic.twitter.com/kizigYrsJ2 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) March 27, 2026

Blanco ha destacado en un vídeo publicado en sus redes sociales junto a Plasencia que la delegación ha viajado a Washington “en nombre de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano”, en lo que ha descrito como “una nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales” entre Estados Unidos y Venezuela.

Así, ha detallado que en las reuniones mantenidas hasta ahora se han “explorado” las “oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral”, en “beneficio” del pueblo venezolano. “Seguiremos con esta agenda en los próximos días, que informaremos oportunamente a los venezolanos”, dijo.

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Por su parte, Plasencia ha destacado que el objetivo de la delegación es trabajar para “retomar la presencia diplomática” en Washington y ha agregado que la delegación tiene como objetivo “atender los asuntos que interesan a las venezolanas y a los venezolanos”.

Rodríguez era la vicepresidenta del país sudamericano hasta la operación lanzada por Estados Unidos a principios de enero contra Venezuela, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de “narcoterrorismo”.

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Desde entonces ocupa el cargo de presidenta encargada, tal y como contempla la Constitución venezolana, y ha encabezado un proceso de interinidad marcado por una mejora de las relaciones, situación que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aplaudir su “buen trabajo” por permitir sacar “millones” de barriles de petróleo hacia el país norteamericano.

Cabe recordar que Estados Unidos anunció este martes que autoriza las transacciones económicas para facilitar la reapertura y funcionamiento de la embajada venezolana, así como de las misiones permanentes del país sudamericano ante organismos internacionales en su territorio.

La licencia número 53 del Departamento del Tesoro permite “los bienes y servicios para el funcionamiento de las misiones, o para el uso personal de los empleados de la misión en Estados Unidos”, explicó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Redes sociales

Esas transacciones no pueden ser utilizadas sin embargo para la compra, venta o financiamiento de propiedades inmobiliarias, precisa el texto.

Con información de AFP*