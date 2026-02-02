Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

La transición pos-Maduro formará parte de la agenda de trabajo de la jefa de misión de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien sostuvo el lunes un primer encuentro oficial con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La mandataria encargada recibió el lunes a Dogu, que llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por Nicolás Maduro, encarcelado ahora en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Dogu encabeza la misión estadounidense como encargada de negocios.

Rodríguez, por su parte, nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

La relación entre Caracas y Washington dio un vuelco con Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. “Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio (Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.) ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, escribió Dogu en español en la cuenta X de la embajada en Caracas.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo por su parte que la agenda de trabajo involucra “el abordaje de las diferencias, de las controversias históricas entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela”.

“Hemos hecho un repaso de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos”, dijo Gil en declaraciones posteriores al encuentro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que habla frecuentemente con Rodríguez y se refiere a ella como una persona “formidable”. Rodríguez cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia de Trump, además de promover una reforma a la ley de Hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada en Venezuela.

Gil dijo que con la llegada de Dogu a Caracas esperan “enrumbar” las relaciones entre ambos países. “Muy pronto tendremos a nuestro representante diplomático Félix Plasencia en Washington para acelerar el trabajo diplomático, el trabajo político y el trabajo de desarrollar esta agenda común”, agregó.

En paralelo el gobierno interino organizó una vigilia para exigir la liberación de Nicolás Maduro, a un mes de su captura. Poco más de 100 adeptos al chavismo se manifestaron en el centro de Caracas en contra de la incursión militar, aunque aprueban el acercamiento diplomático con Estados Unidos.

“Con bombas no se hace nada. Diplomáticamente se hacen las cosas y los negocios. Si ellos quieren petróleo, que los compren. Si quieren mineral, que lo compren”, dijo a la AFP desde la concentración nocturna Jesús Ospino, pensionado de 63 años.

Hace unos días también se anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas. La mandataria encargada ha removido altos jefes militares y ministros. Entre los destituidos figura Álex Saab, un empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos, señalado de ser presunto testaferro de Maduro.

El lunes, Rodríguez nombró ministra de Turismo a la hija del poderoso ministro de Interior, Diosdado Cabello, rostro del ala más radical del chavismo.

La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, una férrea crítica del gobierno, dijo el lunes estar dispuesta a reunirse con Rodríguez. “Si es necesario intercambiar en algún encuentro para definir el cronograma de una transición, se hará”, dijo Machado durante la videoconferencia con medios colombianos.

*Con información de AFP.