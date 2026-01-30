MUNDO

Delcy Rodríguez habría anunciado amnistía general para presos políticos en Venezuela

Según El País de España, la temida cárcel de el Helicoide, será transformado en un espacio destinado a servicios sociales.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 10:27 p. m.
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez Foto: Noticias Venevision

El régimen de Venezuela habría anunciado una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela.

Delcy Rodríguez habría dado la noticia en un acto en el Tribunal Superior de Justicia. “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”.

“Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto” añadió la presidenta interina según El País.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Delcy Rodríguez Foto: AFP

La concesión de esta medida podría beneficiar a cientos de detenidos por razones políticas que todavía se encuentran recluidos en centros penitenciarios de Venezuela.

El pronunciamiento se produce cerca de un mes después de que comenzara el proceso de excarcelaciones, el cual ha avanzado de manera lenta desde que fuerzas especiales de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro durante la madrugada del pasado 3 de enero.

En ese lapso, el oficialismo asegura que más de 600 personas han sido liberadas, mientras que las organizaciones defensoras de los presos políticos contabilizan 302, según el diario español.

Régimen de Venezuela se levanta contra EE. UU. y emite un contundente mensaje en defensa de Cuba

La noticia llega después de que un ciudadano estadounidense fuera liberado en Venezuela en medio de un proceso de excarcelaciones acordado bajo presión de Estados Unidos salió de la cárcel el viernes y viaja rumbo a su país, informó una ONG dedicada a la defensa de presos políticos.

El 8 de enero el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un “número importante” de presos por razones políticas, pero familiares y defensores de derechos humanos señalan que las liberaciones marchan a cuentagotas.

Los familiares de los presos políticos en Venezuela realizan vigilias desde hace más de trece días a las afueras de diversos penales para exigir información y su pronta liberación, tras la captura de Nicolás Maduro.
Los familiares de los presos políticos en Venezuela realizan vigilias desde hace más de trece días a las afueras de diversos penales para exigir información y su pronta liberación, tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

“Confirmamos (...) la excarcelación del preso político peruano-americano ARTURO GALLINO RULLIER. Ya va camino a EEUU. Se encontraba en (la prisión, ndlr) Rodeo I”, escribió Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, en la red social X. Gallino fue detenido el 29 de noviembre de 2025.

Por otro lado, Rodríguez realizó un nuevo anuncio que tomó por sorpresa a varios de los asistentes a un evento al que no se permitió el acceso a la prensa, según El País: El Helicoide, la conocida cárcel asociada a la represión del régimen, será transformado en un espacio destinado a servicios sociales y actividades deportivas para la comunidad. Asimismo, la mandataria afirmó que emprenderá acciones para enfrentar la corrupción dentro del sistema judicial.

Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó el martes la presidenta encargada, como parte de una “agenda de trabajo” con Donald Trump.

X
Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Los familiares de los detenidos conviven frente a la entrada de la prisión, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas, desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron que liberarían a un “número importante” de presos políticos.

