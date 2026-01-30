MUNDO

Estados Unidos invita a otros países a participar en la producción petrolera de Venezuela

Trump confirmó que la flota militar en el Caribe se quedará en esa ubicación hasta nueva orden.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 9:32 p. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

Estados Unidos está invitando a otros países a participar en proyectos de producción de petróleo en Venezuela, según dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

“En cuanto a la situación en Venezuela, el liderazgo [en Caracas] está muy bien. Estamos muy contentos. Nos llevamos muy bien. Estamos invitando a países de todo el mundo. Comenzarán a aceptar petróleo muy pronto”, declaró el líder estadounidense al firmar nuevas órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

También confirmó que parte del grupo naval estadounidense, previamente desplegado en Venezuela en previsión de una operación estadounidense en ese país sudamericano, continúa en la región.

“Todavía está en Venezuela”, señaló el presidente estadounidense.

El presidente Donald Trump ha buscado tomar el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizar su industria petrolera en crisis mediante inversiones extranjeras.

Por su parte, Venezuela aprobó una nueva ley que abre nuevamente el sector petrolero del país a empresas privadas, otorgando a las compañías extranjeras más control sobre las operaciones e iniciando un camino para reducir las regalías que pagarían al gobierno bajo la presión de la administración Trump para reabrir su mercado a entidades estadounidenses.

Régimen de Venezuela se levanta contra EE. UU. y emite un contundente mensaje en defensa de Cuba

La legislación otorga a las empresas privadas mayor control sobre la producción y venta de petróleo, poniendo fin al monopolio de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. Las empresas privadas asumirán la gestión integral de las actividades, a su propio costo, cuenta y riesgo, tras obtener la aprobación del plan de negocios del Ministerio de Petróleo.

Donald Trump Nicolas Maduro venezuela petroleo
Donald Trump Nicolas Maduro venezuela petroleo Foto: Getty Images

La noticia de la inclusión de otros países en esa operación petrolera llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, explicó durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Tras ello, el secretario de Transportes, Sean Duffy, respondió a través de un mensaje en redes sociales que lo tiene “bajo control”. “Estamos despejando el camino para los viajes entre Estados Unidos y Venezuela”, aseguró.

X
Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena Foto: Getty

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ya ha eliminado un total de cuatro avisos para misiones aéreas (NOTAM) en la región del Caribe, incluido uno relacionado con Venezuela, así como avisos que afectan al espacio aéreo sobre Curazao, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

