La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de una agenda bilateral de trabajo que, aseguró, ha comenzado a generar “pasos importantes” para aliviar algunas de las restricciones impuestas por Washington al país sudamericano.

“El día de hoy recibí una llamada del presidente de EE.UU., Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio. (…) En el marco de la agenda de trabajo, de la cual hemos conversado, estamos dando pasos importantes”, relató Rodríguez durante un acto público con trabajadores petroleros y simpatizantes en Miraflores, en Caracas.

Uno de los avances más concretos que surgió de la conversación fue la disposición a levantar las restricciones en el espacio aéreo comercial venezolano, que había sido cerrado por la Casa Blanca en noviembre pasado. Rodríguez celebró esa perspectiva con entusiasmo: “Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”, enfatizó.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

La reapertura del espacio aéreo venezolano no solo representa un gesto simbólico tras años de tensiones, sino también una posible reanudación de vuelos comerciales, incluidos los que conectan con Estados Unidos. El presidente Trump confirmó la decisión desde la Casa Blanca y aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar “muy pronto” a Venezuela y “estar seguros allí”, tras autorizar la reapertura del espacio aéreo y ordenar a las autoridades aeronáuticas que permitan el regreso de vuelos comerciales entre ambos países.

Este anuncio ha sido acompañado por gestos en la esfera económica. La conversación entre Rodríguez y Trump se produce en paralelo a un paquete de cambios legales en Venezuela, entre ellos la aprobación unánime de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que busca atraer inversiones privadas y extranjeras para revitalizar la producción petrolera del país.

La presidenta encargada destacó que han comenzado a recibir empresas transnacionales petroleras de Europa y Asia, incluyendo una de las más importantes de Indonesia, entrando en discusiones sobre el contenido de la nueva ley y las condiciones para inversiones internacionales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló de nuevo Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

“Hoy nosotros también recibimos, como hemos estado recibiendo estos días, empresas transnacionales petroleras de Europa, de Asia. Hoy recibimos a una de las empresas más importantes de Indonesia y hablábamos justamente del contenido de la ley: la importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que lleguen a Venezuela”, subrayó Rodríguez.

La presidenta encargada también anunció otro hito: la primera exportación de gas natural en la historia de Venezuela. “Ya el barco está en Venezuela, lo veremos partir en las próximas horas y compartiré ese video con nuestro pueblo”, afirmó, en un gesto que busca dar un impulso adicional al sector energético y marcar un punto de inflexión económico.

Rodríguez describió estos avances como “pasos históricos” que contribuirán al futuro del país y a la unidad nacional, siempre, insistió, respetando la soberanía e independencia venezolana heredada de los libertadores. “Este paso histórico que, como pueblo, hemos dado, será para el futuro de nuestra patria... y por encima de todas las cosas, la paz y la tranquilidad de esta patria”, concluyó.