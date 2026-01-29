MUNDO

Delcy Rodríguez dio sorpresiva orden a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino en pleno evento militar, pese a advertencias de EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela le habló al Ejército venezolano al ser investida como comandante en jefe.

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 11:08 a. m.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: X/@ConElMazoDando

Los militares de Venezuela juraron este miércoles, 28 de enero, “lealtad y subordinación” a Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída del dictador Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

La Fuerza Armada ha sido el sostén de la llamada ”revolución bolivariana”. El “acto de lealtad, reconocimiento y juramento” contó con 3.200 efectivos, que desfilaron ante la primera mujer que preside el país.

“¡Aquí, nadie se rindió; aquí, estuvimos en combate!”, expresó Rodríguez, que dio un vuelco a la histórica relación hostil con Estados Unidos con concesiones petroleras.

La mandataria interina, luego de resaltar la disposición al diálogo y al entendimiento del gobierno, reflejada en la puesta en marcha del ‘Programa de Convivencia Democrática y la Paz’, exhortó a todas las instancias de seguridad a definir, en un plazo no mayor a 100 días, las directrices del nuevo esquema de defensa nacional.

“General en jefe, Padrino López, capitán Diosdado Cabello, profesora Gabriela Jiménez, yo les pido a todos los organismos en la materia máxima cooperación, máximo desempeño para, en un lapso de 100 días, tener los lineamientos muy claros del nuevo Sistema Defensivo para Venezuela en perfecta unión cívico-militar-policial”, dijo.

El acto fue simbólico. Los militares ya habían reconocido a Rodríguez poco después de la caída de Maduro. Rodríguez, de hecho, cambió al jefe de la guardia presidencial y a los generales que comandan la tropa en las regiones.

Soldados le entregaron el bastón de mando presidencial y la espada de Simón Bolívar.

“Juramos lealtad y subordinación absoluta”, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que expresó también un “compromiso de fidelidad” de la institución.

La presidenta interina pidió aprender de los “infortunios” tras el ataque de EE. UU. y anunció la creación de una oficina nacional para la defensa y la seguridad cibernética.

Rodríguez llamó a un nuevo diálogo político, espacios que no son nuevos y que en otras oportunidades ya fracasaron.

“Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington”, dijo Rodríguez.

No hizo alusión directa a la premio Nobel de la Paz y líder de la oposición, María Corina Machado, aunque en el pasado la ha calificado de “extremista”.

Militares y policías venezolanos juraron "lealtad y subordinación absoluta" a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.
Militares y policías venezolanos juraron "lealtad y subordinación absoluta" a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Foto: AFP

Machado sostuvo el miércoles una reunión con Rubio más temprano. Trump la recibió en la Casa Blanca el 15 de enero, cuando le presentó la medalla del prestigioso galardón.

“Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República, habrá ley y habrá justicia”, insistió Rodríguez.

*Con información de AFP.

