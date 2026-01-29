Delcy Rodríguez dio sorpresiva orden a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino en pleno evento militar, pese a advertencias de EE. UU.

Los militares de Venezuela juraron este miércoles, 28 de enero, “lealtad y subordinación” a Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída del dictador Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

La Fuerza Armada ha sido el sostén de la llamada ”revolución bolivariana”. El “acto de lealtad, reconocimiento y juramento” contó con 3.200 efectivos, que desfilaron ante la primera mujer que preside el país.

“¡Aquí, nadie se rindió; aquí, estuvimos en combate!”, expresó Rodríguez, que dio un vuelco a la histórica relación hostil con Estados Unidos con concesiones petroleras.

Con la fuerza y el espíritu invencible de nuestros libertadores recibí las insignias de nuestra gloriosa FANB, el Bastón de Mando y la réplica de la espada del Padre Simón Bolívar. Asumo esta responsabilidad de Comandante en Jefe como mujer venezolana y junto al poder del pueblo. pic.twitter.com/1V2CGezvEa — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 29, 2026

La mandataria interina, luego de resaltar la disposición al diálogo y al entendimiento del gobierno, reflejada en la puesta en marcha del ‘Programa de Convivencia Democrática y la Paz’, exhortó a todas las instancias de seguridad a definir, en un plazo no mayor a 100 días, las directrices del nuevo esquema de defensa nacional.

“General en jefe, Padrino López, capitán Diosdado Cabello, profesora Gabriela Jiménez, yo les pido a todos los organismos en la materia máxima cooperación, máximo desempeño para, en un lapso de 100 días, tener los lineamientos muy claros del nuevo Sistema Defensivo para Venezuela en perfecta unión cívico-militar-policial”, dijo.

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez y asegura que “nadie tiene confianza” en ella

El acto fue simbólico. Los militares ya habían reconocido a Rodríguez poco después de la caída de Maduro. Rodríguez, de hecho, cambió al jefe de la guardia presidencial y a los generales que comandan la tropa en las regiones.

Soldados le entregaron el bastón de mando presidencial y la espada de Simón Bolívar.

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪



🔴 Delcy Rodríguez le ordenó a Diosdado Cabello y Padrino López tener listo en 100 días los lineamientos del nuevo sistema defensivo para Venezuela.



🎥 VTV #Venezuela #Urgente pic.twitter.com/1FLRla5rPv — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) January 28, 2026

“Juramos lealtad y subordinación absoluta”, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que expresó también un “compromiso de fidelidad” de la institución.

La presidenta interina pidió aprender de los “infortunios” tras el ataque de EE. UU. y anunció la creación de una oficina nacional para la defensa y la seguridad cibernética.

Rodríguez llamó a un nuevo diálogo político, espacios que no son nuevos y que en otras oportunidades ya fracasaron.

“Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington”, dijo Rodríguez.

No hizo alusión directa a la premio Nobel de la Paz y líder de la oposición, María Corina Machado, aunque en el pasado la ha calificado de “extremista”.

Militares y policías venezolanos juraron "lealtad y subordinación absoluta" a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Foto: AFP

Machado sostuvo el miércoles una reunión con Rubio más temprano. Trump la recibió en la Casa Blanca el 15 de enero, cuando le presentó la medalla del prestigioso galardón.

“Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República, habrá ley y habrá justicia”, insistió Rodríguez.

*Con información de AFP.