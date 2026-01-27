“La dictadora interina Delcy Rodríguez está cediendo”: congresista de EE. UU. exige la liberación total de los presos políticos en Venezuela

Estados Unidos le pidió al nuevo gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos que fueron privados de su libertad bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro, como parte de una fuerte represión a la oposición.

La nación caribeña está ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro. Desde hace semanas, la administración ha liberado a cientos de personas, pero algunas organizaciones de derechos humanos critican la demora para permitir que todos los presos regresen a sus hogares. El pasado fin de semana, Venezuela anunció la liberación de más de cien personas, lo cual fue celebrado por el presidente Donald Trump el lunes 26 de enero.

Delcy Rodríguez, ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Ante la situación, el congresista Carlos Giménez, aliado del gobierno de Trump y de la operación militar que se llevó a cabo en Venezuela, alabó las presiones que ejerce su país para que todos los presos políticos puedan volver con sus familias.

“¡La dictadora interina Delcy Rodríguez está cediendo a la presión del presidente Donald Trump!”, escribió el congresista republicano en su perfil de X este martes. “¡Libertad para todos los presos políticos en #Venezuela!”.

“Estoy feliz de que la dictadora interina haya cedido a la presión americana para liberar a más presos políticos, pero lo que deseo es que todos los presos sean libres hoy. Espero que la dictadora interina de justicia libere ahora a esos presos que fueron encarcelados de manera injusta, y que lo haga ahora”, dijo Giménez en un video que también publicó en sus redes sociales.

La ONG Foro Penal, que ha estado al tanto de las liberaciones, informó que el pasado domingo, 25 de enero, salieron al menos 110 presos. El director de la organización, Alfredo Romero, agregó que el grupo estaba verificando las identidades de cada persona. Esta misma ONG ha señalado que el gobierno de Delcy Rodríguez ha aumentado la cifra de personas que recuperaron su libertad, pues esta defiende que han sido 600 en las últimas semanas, pero no se ha podido confirmar esa cantidad de liberados.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026. Foto: AP

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará en un corto plazo”, comentó el presidente Trump en su perfil de Truth Social el lunes.

Los presos —entre esos civiles, periodistas, políticos o familiares de miembros de la oposición— fueron capturados en medio de las protestas sociales de 2024 en Venezuela, cuando en las elecciones presidenciales se posesionó Maduro, a pesar de que los resultados arrojaron a Edmundo González como el legítimo ganador.