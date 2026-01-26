Estados Unidos

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

Venezuela tiene la condición de liberar a los presos capturados por el régimen.

Redacción Mundo
26 de enero de 2026, 11:29 p. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP

Desde que Estados Unidos capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a inicio de enero, una de las condiciones para el nuevo gobierno del país caribeño es la liberación de los presos políticos capturados por el régimen desde hace un par de años.

Ante la situación, el gobierno que ahora está liderado por Delcy Rodríguez liberó a unos 104 presos el pasado domingo, 25 de enero, de acuerdo con un grupo de derechos humanos que hace seguimiento a la liberación.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, ritmo que aumentará aún más en el corto plazo”, escribió el presidente Donald Trump este lunes en su perfil de Truth Social.

“Agradezco a los líderes venezolanos por aceptar este poderoso gesto humanitario”, concluyó su trino.

Muchos de los prisioneros eran opositores de Maduro y fueron detenidos en medio de unas protestas sociales en el 2024, cuando el dictador tomó el poder pese a que las urnas arrojaron a Edmundo González como el legítimo ganador de las presidenciales.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026.
Se han liberado una centena de presos desde la captura de Nicolás Maduro. Foto: AP

“Hemos identificado 104 liberaciones de presos políticos en Venezuela hoy”, anunció el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en su cuenta de X el domingo. “Seguimos verificando otras excarcelaciones. Sería ideal que el gobierno publicara listas de excarcelaciones”.

Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

El Foro Penal también estableció que, hasta el 19 de enero de este año, había alrededor de 777 personas privadas de su libertad bajo la dictadura de Venezuela, entre ellos civiles, periodistas, políticos y familiares de la oposición. La ONG ha revelado que desde el 8 de este mes, cuando se inició con la liberación, unas 143 personas han vuelto a sus hogares.

Por su parte, la administración venezolana sostiene que, desde diciembre del año pasado, se han liberado a 626 presos, pero las ONG que vigilan la situación no han podido verificar ni la mitad de aquella cifra. Se le suma que la oposición y otras organizaciones de derechos humanos han criticado las liberaciones como demasiado lentas.

EE. UU. muestra preocupación por la lentitud en la liberación de presos políticos en Venezuela

Trump, mientras tanto, ha demostrado estar contento con que Rodríguez asuma la presidencia hasta que se lleve a cabo el paso a la democracia. Hace unos días, el presidente estadounidense anunció que hablaron por llamada telefónica. “Tuvimos una gran conversación hoy y ella es una persona estupenda”, dijo el republicano ante los periodistas desde su oficina en la Casa Blanca.

