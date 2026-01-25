Mundo

Delcy Rodríguez desafía a Estados Unidos: “Basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”

La presidenta encargada de Venezuela le envió un mensaje al gobierno Trump.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de enero de 2026, 8:44 p. m.
Delcy Rodríguez y Donald Trump.
Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: Getty Images

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo una nueva intervención pública en la que hizo un contundente pronunciamiento y desafió a Estados Unidos.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela; ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”, dijo inicialmente.

Régimen de Venezuela libera al menos a 80 presos políticos en medio de las presiones de EE. UU.

La líder del chavismo fue enfática en su mensaje al decir que únicamente las decisiones que se tomen en el país las harían ciudadanos venezolanos y no por orden de Estados Unidos.

“Que sea la política venezolana la que resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos; ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Decíamos ayer también, hablamos de la paz política, de la paz económica”, puntualizó.

Rodríguez llamó el sábado 24 de enero a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz” en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió funciones de forma temporal luego de la captura del izquierdista el 3 de enero en un ataque militar que dejó cerca de un centenar de muertos.

La mandataria dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un “número importante” de presos políticos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.
Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

“No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela”, dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisora estatal VTV.

“Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos”, agregó.

“Lo volvería a hacer mil veces”: María Corina Machado se refirió nuevamente a las dificultades que vivió para salir de Venezuela

La víspera, la presidenta pidió al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con “resultados concretos, inmediatos”.

“Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un diálogo político nacionalizado (...) que sea por el bien común de Venezuela”, dijo el viernes.

Su gobierno asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 en el mismo periodo.

Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización. En las últimas horas, se liberó a al menos 80 presos.

Los familiares, en tanto, denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un “número importante” de liberaciones.

Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.

Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas