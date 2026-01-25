Mundo

“Lo volvería a hacer mil veces”: María Corina Machado se refirió nuevamente a las dificultades que vivió para salir de Venezuela

En entrevista con ‘ABC’ de España, la premio nobel de la Paz habló sobre el futuro de su país.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
25 de enero de 2026, 4:28 p. m.
La líder opositora María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
La líder opositora María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) Foto: AFP

La líder opositora María Corina Machado habló en entrevista con el periodista David Alandete del diario ABC de España sobre los detalles de su salida de Venezuela, cuando escapó del régimen de Maduro el pasado 10 de diciembre de 2025.

Machado contó al medio español que fue un reto físico e intelectual salir del país, pero que optó por tomarlo como un aprendizaje, asegurando que la fe fue una de las “herramientas” más útiles para salir adelante en un momento tan difícil.

Cuestionada sobre lo difícil que fue la salida, Machado aseguró que “fue más dura de lo que se ha dicho”; sin embargo, confirmó que no tendría dudas en hacerlo de nuevo.

María Corina Machado tras ser rescatada en Venezuela
María Corina Machado, tras ser rescatada en Venezuela. Foto: GREY BULL RESCUE Y X/DC_DRAINO

“Lo volvería a hacer mil veces por estar aquí, por estar con cada uno de mis niños, que tengo millones, por haber podido ser la voz de los venezolanos y por lo que me falta por hacer antes de regresar, porque quiero regresar lo antes posible”, dijo en entrevista con ABC.

Mundo

Régimen de Venezuela libera al menos a 80 presos políticos en medio de las presiones de EE. UU.

Mundo

“Nunca nos subordinamos”: Sheinbaum responde a advertencia de ataque en tierra por parte de Estados Unidos

Mundo

Lula da Silva se mostró indignado por la captura de Nicolás Maduro y lanzó una dura crítica a Donald Trump

Mundo

Por primera vez, Rusia se refirió a posible asilo a Nicolás Maduro y lanzó una petición a Estados Unidos

Mundo

Alex Honnold llegó a la cima tras escalar sin cuerdas uno de los edificios más altos del mundo: este es el video

Mundo

Familia del hombre baleado por ICE en Minnesota rompe el silencio mientras un juez toma drástica decisión sobre el caso

Mundo

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

Opinión

El vergonzoso silencio de Petro y los idiotas útiles

Mundo

Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

Mundo

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

En esa misma entrevista, Machado se refirió al presidente Donald Trump y, pese a que pensó que iba a ser una persona distante, confirmó que el momento fue “chistoso” y que estaba “bien informado”.

“Me preguntaba muchísimas cosas, chistoso, eh, pero al mismo tiempo muy informado, informadísimo, sabía mucho, sumamente respetuoso. Tienes razón, me lo imaginaba distinto”, comentó.

Donald Trump y María Corina Machado.
Donald Trump y María Corina Machado. Foto: Getty Images via AFP

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que le “encantaría” involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Es un vuelco en la postura de Trump, que llegó con el gesto de la opositora de entregarle la medalla del premio nobel de la Paz que ella recibió en diciembre pasado.

Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble”, indicó el mandatario a periodistas. “Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”.

Hasta ahora, Machado fue relegada de los planes de Trump, que cultivó en estos días una relación con Delcy Rodríguez, heredera de la Venezuela pos-Maduro.

María Corina Machado
María Corina Machado quiere ser presidenta de Venezuela. Foto: AFP

Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con Estados Unidos, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Tras su salida de Venezuela, Machado se reunió además con congresistas estadounidenses y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan”, declaró Machado a periodistas luego del encuentro con el secretario Albert Ramdin.

Más de Mundo

Los familiares de los presos políticos en Venezuela realizan vigilias desde hace más de trece días a las afueras de diversos penales para exigir información y su pronta liberación, tras la captura de Nicolás Maduro.

Régimen de Venezuela libera al menos a 80 presos políticos en medio de las presiones de EE. UU.

La líder opositora, María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

“Lo volvería a hacer mil veces”: María Corina Machado se refirió nuevamente a las dificultades que vivió para salir de Venezuela

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Donald Trump.

“Nunca nos subordinamos”: Sheinbaum responde a advertencia de ataque en tierra por parte de Estados Unidos

Lula da Silva, Nicolás Maduro y Donald Trump

Lula da Silva se mostró indignado por la captura de Nicolás Maduro y lanzó una dura crítica a Donald Trump

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

Por primera vez, Rusia se refirió a posible asilo a Nicolás Maduro y lanzó una petición a Estados Unidos

Alex Honnold escaló el famoso Taipei 101

Alex Honnold llegó a la cima tras escalar sin cuerdas uno de los edificios más altos del mundo: este es el video

La familia de Pretti lo describió como un héroe que dedicó su vida a ayudar a los veteranos.

Familia del hombre baleado por ICE en Minnesota rompe el silencio mientras un juez toma drástica decisión sobre el caso

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“Petro no tiene una buena sindéresis con el Ecuador”: experto analizó la crisis diplomática entre ambos países y lanzó advertencia

Hombre fue baleado en Minneapolis

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

Noticias Destacadas