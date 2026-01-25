“Lo volvería a hacer mil veces”: María Corina Machado se refirió nuevamente a las dificultades que vivió para salir de Venezuela

La líder opositora María Corina Machado habló en entrevista con el periodista David Alandete del diario ABC de España sobre los detalles de su salida de Venezuela, cuando escapó del régimen de Maduro el pasado 10 de diciembre de 2025.

Machado contó al medio español que fue un reto físico e intelectual salir del país, pero que optó por tomarlo como un aprendizaje, asegurando que la fe fue una de las “herramientas” más útiles para salir adelante en un momento tan difícil.

Cuestionada sobre lo difícil que fue la salida, Machado aseguró que “fue más dura de lo que se ha dicho”; sin embargo, confirmó que no tendría dudas en hacerlo de nuevo.

María Corina Machado, tras ser rescatada en Venezuela. Foto: GREY BULL RESCUE Y X/DC_DRAINO

“Lo volvería a hacer mil veces por estar aquí, por estar con cada uno de mis niños, que tengo millones, por haber podido ser la voz de los venezolanos y por lo que me falta por hacer antes de regresar, porque quiero regresar lo antes posible”, dijo en entrevista con ABC.

En esa misma entrevista, Machado se refirió al presidente Donald Trump y, pese a que pensó que iba a ser una persona distante, confirmó que el momento fue “chistoso” y que estaba “bien informado”.

“Me preguntaba muchísimas cosas, chistoso, eh, pero al mismo tiempo muy informado, informadísimo, sabía mucho, sumamente respetuoso. Tienes razón, me lo imaginaba distinto”, comentó.

Donald Trump y María Corina Machado. Foto: Getty Images via AFP

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que le “encantaría” involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Es un vuelco en la postura de Trump, que llegó con el gesto de la opositora de entregarle la medalla del premio nobel de la Paz que ella recibió en diciembre pasado.

Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble”, indicó el mandatario a periodistas. “Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”.

Hasta ahora, Machado fue relegada de los planes de Trump, que cultivó en estos días una relación con Delcy Rodríguez, heredera de la Venezuela pos-Maduro.

María Corina Machado quiere ser presidenta de Venezuela. Foto: AFP

Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con Estados Unidos, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Tras su salida de Venezuela, Machado se reunió además con congresistas estadounidenses y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan”, declaró Machado a periodistas luego del encuentro con el secretario Albert Ramdin.