Encuentro clave entre María Elvira Salazar y María Corina Machado marca apoyo de Estados Unidos a Venezuela

La congresista María Elvira Salazar y la líder opositora venezolana sostuvieron un diálogo sobre el futuro democrático de Venezuela en Washington.

Margarita Briceño Delgado

21 de enero de 2026, 7:39 p. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado conversa con congresistas republicanos sobre la transición democrática en Venezuela
La líder opositora venezolana María Corina Machado conversa con congresistas republicanos sobre la transición democrática en Venezuela

En un momento trascendental para la crisis venezolana, la congresista republicana María Elvira Salazar y la líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvieron conversaciones en Washington D.C.

Este encuentro se ha tomado como un símbolo de respaldo político explícito desde el Capitolio hacia la oposición venezolana.

Trump demuestra el control sobre el crudo venezolano: EE. UU. intercepta el séptimo buque petrolero de Venezuela y gira USD 300 millones

Salazar reafirma respaldo de EE. UU. a la oposición venezolana

El encuentro, que formó parte de una serie más amplia de reuniones de Machado con legisladores estadounidenses y líderes de Washington, se dio en medio de un contexto regional y nacional marcado por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la reconfiguración de la política del país sudamericano, como lo informa la agencia Reuters.

La reunión incluyó además a otros congresistas republicanos, como Mario Díaz‑Balart y Carlos Giménez, además de miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en lo que medios norteamericanos describen como gestiones de alto nivel para discutir el futuro de Venezuela y explorar vías de apoyo político, económico y democrático para el país.

Según el Diario Contraste, Salazar, quien representa al sur de Florida en el Congreso de EE. UU., publicó en redes sociales, y en declaraciones públicas, que el diálogo con Machado se centró en las perspectivas de una Venezuela libre y democrática.

En su mensaje en X, Salazar expresó que reunirse con la líder opositora para hablar sobre “el futuro de Venezuela” fue un momento de esperanza y reafirmó que “Venezuela será libre”.

Machado busca consolidar su regreso a Venezuela tras recibir el Nobel de la Paz 2025

Machado, por su parte, ha emergido como la figura más visible de la oposición venezolana tras años de confrontación con el régimen de Maduro y luego de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento que ha dedicado ampliamente a la causa democrática de su país.

Durante su gira por Washington, incluida la Casa Blanca y el Capitolio, Machado afirmó que su principal objetivo en estos días es “regresar a Venezuela” para participar directamente en la reconstrucción institucional del país.

Mientras Washington contempla diferentes roles para actores venezolanos en el futuro inmediato, desde el Legislativo estadounidense se proyecta una postura de apoyo a transiciones políticas que favorezcan procesos democráticos.

Tal respaldo, aunque aún no se traduce en compromisos formales de políticas específicas, muestra la disposición de sectores del Congreso de EE. UU. a respaldar a la oposición venezolana en su aspiración de elecciones libres, respeto a derechos humanos y estabilidad institucional.

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

Este apoyo ocurre en un escenario internacional intenso, donde la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y la región está en debate tanto dentro del Capitolio como en la Casa Blanca.

La oposición venezolana busca capitalizar la atención internacional para consolidar un proceso político que termine décadas de autoritarismo en el país.

