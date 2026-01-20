A partir de 2026, los estadounidenses que viajen a Europa deberán solicitar el ETIAS, una autorización electrónica que agiliza los controles fronterizos y garantiza la entrada a 30 países europeos. El trámite cuesta €20 y debe gestionarse antes del viaje.

¿Qué es el ETIAS y cómo afectará a los estadounidenses?

A partir de finales de 2026, los ciudadanos estadounidenses que viajen a Europa deberán solicitar una autorización de viaje electrónica llamada ETIAS (European Travel Information and Authorization System), un requisito previo que funcionará de manera similar al sistema ESTA de Estados Unidos.

Aunque muchos lo confunden con una visa tradicional, esta autorización no elimina la exención de visa para estancias cortas, pero será obligatoria para ingresar a 30 países del continente, incluidos destinos muy populares como Francia, España, Alemania e Italia, como se explica en Newsweek.

Ciudadanos estadounidenses deberán tramitar el ETIAS antes de viajar a Europa, un requisito que entrará en vigor en 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

El ETIAS está diseñado para agilizar los controles de seguridad en frontera y permitir un análisis previo de los visitantes.

Todo viajero estadounidense que planee pasar menos de 90 días en Europa deberá:

Solicitar la autorización en línea antes de viajar.

Pagar una tarifa de €20 (aproximadamente $23 USD).

Usar el mismo pasaporte que se vinculará a la autorización durante toda su validez, que puede ser de hasta tres años o hasta que el pasaporte caduque.

El proceso es rápido y, según la Comisión Europea, la mayoría de las solicitudes se aprueba en minutos, aunque se recomienda tramitarlo con al menos dos semanas de anticipación para evitar complicaciones.

El ETIAS no reemplaza la exención de visa que permite a los estadounidenses ingresar por turismo, negocios o tránsito por períodos cortos.

Simplemente agrega una capa adicional de control previo, similar a los sistemas de autorización electrónica utilizados en países como Estados Unidos, Canadá y Australia.

Países donde se aplicará

El ETIAS será obligatorio para viajar a 30 países europeos, entre ellos: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza.

Esto incluye la mayoría de los países del espacio Schengen y algunos asociados.

Europa busca mejorar la seguridad fronteriza, identificar a viajeros potencialmente de riesgo antes de su llegada y financiar la infraestructura tecnológica del sistema mediante la tarifa de solicitud.

Las autoridades europeas destacan que este proceso permite un control más eficiente y seguro para millones de visitantes cada año.

El ETIAS no debe representar un obstáculo importante, pero sí un paso adicional que todo viajero debe planificar.

Para quienes ya tienen planeadas vacaciones, negocios o tránsito por Europa, esta autorización será un requisito obligatorio y vinculante desde 2026.