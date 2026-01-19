Trabajar legalmente en el campo de Estados Unidos en 2026 es posible a través de la visa H-2A, un programa diseñado para cubrir la demanda de mano de obra agrícola temporal cuando no hay suficientes trabajadores locales disponibles.

Este visado permite a extranjeros laborar por temporadas específicas, siempre bajo el patrocinio de un empleador estadounidense.

Agricultura, uno de los sectores que cada año contrata trabajadores temporales mediante visas laborales. Foto: A.P.

Visa H-2A 2026: la ruta legal para trabajar en el campo en Estados Unidos

En 2026, la visa H-2A se mantiene como el principal mecanismo legal para que trabajadores extranjeros puedan laborar temporalmente en el sector agrícola de Estados Unidos.

Este programa es clave para un sector que depende de mano de obra estacional para cosechas, mantenimiento de cultivos y otras tareas intensivas en el campo.

A diferencia de visas como la de turista o estudiante, la H-2A está diseñada exclusivamente para empleo agrícola temporal, lo que permite a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros cuando no logran cubrir esas vacantes con ciudadanos o residentes permanentes.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), uno de los requisitos centrales es contar con un empleador que patrocine la solicitud.

El trabajador no puede iniciar el trámite por cuenta propia y debe cumplir con condiciones básicas como pasaporte vigente y elegibilidad para entrevista consular, como lo informa USCIS.

Este requisito de patrocinio es fundamental, ya que no existe un proceso individual independiente para solicitar la visa H-2A.

Todo el procedimiento comienza con la empresa agrícola estadounidense, que debe justificar formalmente la necesidad de contratar trabajadores extranjeros.

El empleador debe solicitar primero una certificación laboral temporal ante el Departamento de Trabajo de EE. UU., demostrando que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y que la contratación extranjera no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales locales.

Una vez obtenida esa certificación, el empleador presenta la petición ante USCIS, que evalúa y aprueba el caso antes de que el trabajador pueda avanzar al proceso consular.

Con la aprobación en mano, el trabajador debe completar la solicitud correspondiente y acudir a una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos.

En esta etapa se revisan los requisitos migratorios habituales y la documentación asociada al contrato agrícola.

La visa H-2A solo autoriza a trabajar con el empleador específico que presentó la petición.

Cambiar de empresa sin una nueva autorización del Departamento de Seguridad Nacional puede invalidar la visa y generar consecuencias migratorias, como lo informa Vive USA.

Desafíos y contexto migratorio que pueden afectar el trámite de visados en 2026

Todo este proceso se desarrolla en un contexto migratorio más exigente en 2026.

Esto implica un mayor nivel de escrutinio y posibles retrasos en los procesos consulares, especialmente en lo relacionado con criterios de elegibilidad y revisión de antecedentes.

De forma paralela, las regulaciones vigentes del Departamento de Trabajo y de USCIS establecen obligaciones claras para los empleadores que participan en el programa H-2A.

Estas normas buscan proteger tanto al trabajador extranjero como al mercado laboral estadounidense.

Entre esas obligaciones se incluyen la garantía de un número mínimo de horas laborales, el pago de salarios justos conforme a la ley, y la provisión de transporte y alojamiento cuando la naturaleza del trabajo así lo exige.

Estas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de mano de obra agrícola con la protección de los derechos laborales, evitando abusos y asegurando condiciones dignas para los trabajadores temporales.

Trabajar legalmente en el campo estadounidense en 2026 con una visa H-2A sigue siendo una oportunidad real, siempre que exista un empleador patrocinador y se cumplan estrictamente los requisitos establecidos.