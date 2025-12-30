Estados Unidos

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

Estados Unidos abre una vía legal y temporal para jóvenes migrantes desde México y el trámite debe completarse antes del 4 de enero.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 8:06 p. m.
Estados Unidos abre convocatoria para jóvenes migrantes desde México.
Estados Unidos abre convocatoria para jóvenes migrantes desde México.

El gobierno de Estados Unidos abrió un programa académico que otorga visa legal a jóvenes universitarios desde México, con todos los gastos cubiertos y fecha de cierre a inicios de enero.

En medio de un escenario migratorio cada vez más restrictivo, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos ha generado expectativa entre jóvenes mexicanos que permanecen en espera de oportunidades legales para ingresar al territorio estadounidense.

Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

Un programa académico con visa legal y financiamiento completo

Se trata de un programa educativo impulsado por el Departamento de Estado, difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, que permitirá a un grupo de estudiantes viajar legalmente al país si completa el proceso antes del 4 de enero del 2026, según informó el medio Líbero.

El programa SUSI está dirigido a jóvenes universitarios mexicanos de entre 18 y 25 años que se encuentren cursando una licenciatura y cuenten con un alto rendimiento académico.

La experiencia tendrá una duración aproximada de cinco semanas durante el verano de 2026 e incluirá formación académica, actividades culturales y espacios de análisis sobre historia, liderazgo y compromiso cívico en Estados Unidos.

La convocatoria forma parte del programa Study of the U.S. Institutes (SUSI), una iniciativa académica de carácter internacional que ofrece estancias cortas en universidades estadounidenses.

Aunque no se trata de un beneficio migratorio permanente ni de un programa de regularización, sí representa una de las pocas vías abiertas actualmente para ingresar legalmente a Estados Unidos desde México.

Uno de los aspectos más relevantes es que los participantes seleccionados recibirán una visa J-1, gestionada directamente por el Departamento de Estado, lo que les permitirá ingresar legalmente al país por el tiempo que dure el programa.

Además, los costos principales, como transporte, alojamiento y actividades académicas, estarán cubiertos, lo que elimina una de las barreras económicas más frecuentes para este tipo de intercambios, de acuerdo con la información publicada por Líbero.

El idioma principal del programa será el español, lo que amplía el acceso a estudiantes que aún no dominan el inglés, y refuerza el carácter inclusivo de la iniciativa.

Las autoridades han señalado que el enfoque está puesto en jóvenes con interés en el liderazgo comunitario y la participación cívica.

El plazo para completar la solicitud vence el 4 de enero de 2026 y las autoridades han indicado que las notificaciones a los aspirantes seleccionados se realizarán antes de finalizar este mismo mes.

La información oficial y el formulario de aplicación se encuentran disponibles a través de los canales de la Embajada de Estados Unidos en México, tal como detalló Líbero en su cobertura del anuncio.

