FBI frustra presunto ataque terrorista contra evento de la UFC en la Casa Blanca

El director del FBI, Kash Patel, informó este martes que las autoridades estadounidenses frustraron un presunto plan para atacar el evento de artes marciales mixtas celebrado el pasado fin de semana en la Casa Blanca, al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios.

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Según un artículo de Fox News compartido por Patel en redes sociales, el supuesto complot contemplaba el uso de drones explosivos y francotiradores.

“Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco”, escribió Patel en la red social X.

Su publicación incluía una imagen de un titular del medio estadounidense que señalaba: “El FBI frustra supuesto complot con drones explosivos contra evento de la UFC en la Casa Blanca, según funcionarios”.

El director del FBI también difundió el enlace al artículo, en el que Fox News asegura, citando a funcionarios no identificados, que las autoridades detuvieron a cinco personas e identificaron a otras 23 como parte de una posible red de conspiradores.

El reporte añade que los investigadores conocieron la amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del evento.

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De acuerdo con esa información, los sospechosos planeaban utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante la velada de Ultimate Fighting Championship (UFC). El objetivo era provocar una evacuación masiva que “dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado”.

El informe agrega que los organizadores del plan también contemplaban una “segunda oleada” destinada a irrumpir por las puertas de la Casa Blanca una vez comenzara el caos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Consultado por AFP sobre más detalles del caso, el FBI respondió: “Por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación”.

El domingo, Trump asistió al evento junto a miles de aficionados de la UFC. Los organizadores instalaron una arena temporal en el Jardín Sur de la Casa Blanca para albergar el espectáculo, denominado “UFC Freedom 250”.

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La jornada coincidió con el cumpleaños número 80 del mandatario y sirvió como punto de partida para las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Trump ha enfrentado varios intentos de asesinato en los últimos años. El episodio más reciente ocurrió en abril, cuando un hombre armado intentó irrumpir en una gala con periodistas celebrada en la Casa Blanca.

*Con información de AFP.