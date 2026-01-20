Turismo

¿Cómo prepararse para viajar en 2026? Aerolínea comparte tips esenciales alineados con las tendencias que marcarán el año

Esta guía cuenta con una serie de consejos clave para movilizarse con mayor criterio y optimizar cada etapa del viaje.

Redacción Turismo
20 de enero de 2026, 12:39 p. m.
Familia programando su viaje
Familia programando su viaje Foto: Getty Images

De acuerdo con el artículo From AI tools to wellness retreats: five global travel trends for 2026, entre las tendencias que marcarán los viajes este año sobresale una forma de viajar más consciente y reflexiva, en la que los viajeros priorizan el bienestar y el equilibrio personal, optan por temporadas con menor afluencia turística y analizan con mayor detenimiento el impacto económico de cada experiencia.

En este contexto, la aerolínea JetSmart, reconocida como la mejor de su segmento en la región según Skytrax 2025, comparte una guía de tips esenciales que buscan resolver las necesidades de los viajeros que estén planificando sus trayectos para el 2026.

Estas recomendaciones funcionan para organizar los desplazamientos con mayor criterio y optimizar cada etapa de la experiencia.

Recomendaciones para tener en cuenta

  • Elegir el momento adecuado: viajar en periodos de baja demanda permite disfrutar los destinos con mayor calma y evitar la congestión. Esta preferencia responde al rechazo creciente a la masificación turística: en 2025, el 68 % de los encuestados afirmó evitar destinos con alta afluencia.
  • Definir el tipo de experiencia: decidir si el viaje será de descanso o exploración ayuda a ajustar tiempos, servicios y presupuesto. Este punto es clave en un contexto donde el gasto turístico creció 4 % frente a 2024 y muchos viajeros planean invertir más.
  • Equilibrio entre bienestar y gasto: el auge de viajes enfocados en el autocuidado impulsa a distribuir mejor el presupuesto, haciendo más accesibles experiencias como spa o desconexión sin elevar de forma significativa el costo total del viaje.
  • Optimizar el presupuesto sin perder flexibilidad: las alternativas personalizables del modelo ultra low cost permiten pagar solo por los servicios necesarios, partiendo de una tarifa base y brindando mayor control del gasto cuando los costos turísticos van en aumento.

De esta manera, pagar solo por lo que realmente se requiere cobra especial relevancia, en particular en recorridos cortos o de alta frecuencia.

En el marco de estas tendencias, JetSmart también recuerda que para el inicio de 2026, presenta tarifas desde $ 63.100 en rutas nacionales y desde USD 550.400 en opciones internacionales, por trayecto, con impuestos y tasas incluidas.

Sus rutas operan desde la Terminal 2 Puente Aéreo de Bogotá y cuentan con un modelo que permite viajar ligero e incorporar complementos solo cuando el pasajero los necesita.

Viajero buscando su próximo destino
Planificar con antelación es la clave para vivir experiencias más agradables. Foto: Getty Images

Actualmente, la aerolínea conecta 10 ciudades en Colombia mediante 19 rutas domésticas y 7 internacionales, que incluyen operaciones hacia Santiago, Lima y Antofagasta, así como su enlace a Punta Cana, primer destino en el Caribe, ampliando el abanico de opciones disponibles para distintos perfiles de viajeros.

“Viajar bien implica adoptar criterios que aportan valor a cada experiencia. En JetSmart, ofrecemos precios accesibles sin comprometer la calidad ni la seguridad del servicio, a través de una configuración que permite personalizar el vuelo y pagar únicamente por lo que se requiere”, señala Carolina Ruíz, gerente comercial de JetSmart en Colombia.

A esto se suman algunas ventajas que se pueden adquirir gracias a la alianza estratégica con American Airlines, que permite acumular y redimir millas, fortaleciendo la propuesta con un sistema pensado para maximizar el valor de cada compra y ajustarse al presupuesto de cada viajero.

