El fenómeno de los therians en América Latina: todo lo que debe saber sobre esta tendencia

El término therian ha ganado gran visibilidad en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, donde, especialmente adolescentes, comparten contenidos en los que expresan una identificación profunda con animales.

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 3:45 a. m.
La tendencia de los therians que se impone en países de Latinoamérica.
Esta tendencia, que ha generado tanto curiosidad como polémica, no corresponde a una moda completamente nueva, sino a una identidad con antecedentes más antiguos y una comunidad consolidada desde la década de los noventa en Estados Unidos.

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Los therians son personas que sienten, en un plano psicológico o espiritual, que su identidad está vinculada a un animal específico. No creen que su cuerpo sea físicamente animal, sino que experimentan una conexión interior que forma parte de su sentido de sí mismos.

Aunque las referencias a híbridos humano-animales existen desde la antigüedad en mitos y leyendas, la identidad therian como comunidad moderna surgió en la década de los noventa en foros de internet.
El concepto proviene de “therianthropy”, palabra de origen griego que combina las ideas de “animal” y “humano”, y que históricamente se ha relacionado con creencias sobre transformaciones simbólicas o espirituales.

Aunque las referencias a híbridos humano-animales existen desde la antigüedad en mitos y leyendas, la identidad therian como comunidad moderna surgió en la década de los noventa en foros de internet, donde personas con estas experiencias comenzaron a compartir y validar sus vivencias. En la actualidad, las redes sociales han impulsado su visibilidad, mostrando a jóvenes que imitan comportamientos animales, como correr en cuatro patas o reproducir sonidos.

En América Latina se ha identificado la presencia de esta subcultura digital en varios países.
El fenómeno suele confundirse con el movimiento furry, pero existen diferencias fundamentales. Mientras los furries participan en una subcultura recreativa basada en personajes animales antropomórficos y avatares ficticios, los therians consideran que su vínculo con un animal es parte de su identidad personal, no solo un juego o una afición artística.

¿Los nuevos ‘therians’? La moda del ‘hobby dogging’ y las personas que pasean perros invisibles

En América Latina se ha identificado la presencia de esta subcultura digital en México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Costa Rica, donde se organizan foros y encuentros entre los miembros de esa comunidad para compartir sus vivencias “animales”.

Las edades en las que predominan este tipo de identidades y comportamientos oscilan entre los 18 y los 30 años.
Las edades en las que predominan este tipo de identidades y comportamientos oscilan entre los 18 y los 30 años. La viralización de esta identidad refleja debates más amplios sobre la construcción de la identidad en la era digital, el sentido de pertenencia entre los jóvenes y el impacto de las redes sociales en la expresión de nuevas formas de autoidentificación.

¿Qué son? Personas que se identifican psicológica o espiritualmente con un animal. No hay transformación física, sino una identidad interior.

Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que se ha vuelto viral en las redes sociales

Países identificados

• México

• Chile

• Argentina

• Uruguay

• Perú

• Costa Rica

• China

Pueden identificarse con cualquier tipo de animal.
Tipos de Therians

Pueden identificarse con cualquier tipo de animal:

• Real

• Extinto

• Mitológico

Animales espirituales:

• Zorros

• Perros

• Gatos

• Lobos

Características

• Quadrics: movimientos en cuatro patas.

• Shifts: momentos en los que experimentan un cambio interno hacia su animal identificado.

• Accesorios: colas sintéticas, orejas, máscaras, pero su uso es opcional.

Edades usuales: 18-30 años

