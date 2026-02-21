El fenómeno de los therians en América Latina: todo lo que debe saber sobre esta tendencia

Esta tendencia, que ha generado tanto curiosidad como polémica, no corresponde a una moda completamente nueva, sino a una identidad con antecedentes más antiguos y una comunidad consolidada desde la década de los noventa en Estados Unidos.

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Los therians son personas que sienten, en un plano psicológico o espiritual, que su identidad está vinculada a un animal específico. No creen que su cuerpo sea físicamente animal, sino que experimentan una conexión interior que forma parte de su sentido de sí mismos.

Aunque las referencias a híbridos humano-animales existen desde la antigüedad en mitos y leyendas, la identidad therian como comunidad moderna surgió en la década de los noventa en foros de internet. Foto: getty images

El concepto proviene de “therianthropy”, palabra de origen griego que combina las ideas de “animal” y “humano”, y que históricamente se ha relacionado con creencias sobre transformaciones simbólicas o espirituales.

Aunque las referencias a híbridos humano-animales existen desde la antigüedad en mitos y leyendas, la identidad therian como comunidad moderna surgió en la década de los noventa en foros de internet, donde personas con estas experiencias comenzaron a compartir y validar sus vivencias. En la actualidad, las redes sociales han impulsado su visibilidad, mostrando a jóvenes que imitan comportamientos animales, como correr en cuatro patas o reproducir sonidos.

En América Latina se ha identificado la presencia de esta subcultura digital en varios países. Foto: afp

El fenómeno suele confundirse con el movimiento furry, pero existen diferencias fundamentales. Mientras los furries participan en una subcultura recreativa basada en personajes animales antropomórficos y avatares ficticios, los therians consideran que su vínculo con un animal es parte de su identidad personal, no solo un juego o una afición artística.

En América Latina se ha identificado la presencia de esta subcultura digital en México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Costa Rica, donde se organizan foros y encuentros entre los miembros de esa comunidad para compartir sus vivencias “animales”.

Las edades en las que predominan este tipo de identidades y comportamientos oscilan entre los 18 y los 30 años. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Las edades en las que predominan este tipo de identidades y comportamientos oscilan entre los 18 y los 30 años. La viralización de esta identidad refleja debates más amplios sobre la construcción de la identidad en la era digital, el sentido de pertenencia entre los jóvenes y el impacto de las redes sociales en la expresión de nuevas formas de autoidentificación.

Países identificados

• México

• Chile

• Argentina

• Uruguay

• Perú

• Costa Rica

• China

Pueden identificarse con cualquier tipo de animal. Foto: getty images

Tipos de Therians

Pueden identificarse con cualquier tipo de animal:

• Real

• Extinto

• Mitológico

Animales espirituales:

• Zorros

• Perros

• Gatos

• Lobos

Características

• Quadrics: movimientos en cuatro patas.

• Shifts: momentos en los que experimentan un cambio interno hacia su animal identificado.

• Accesorios: colas sintéticas, orejas, máscaras, pero su uso es opcional.

Edades usuales: 18-30 años