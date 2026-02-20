Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que se ha vuelto viral en las redes sociales

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de videos en los que jóvenes aparecen con máscaras, gateando y moviéndose como animales. Esta tendencia pertenece a la comunidad therian, un grupo que despierta curiosidad y en algunos casos, desconcierto entre quienes lo descubren por primera vez.

Mientras algunos internautas muestran sorpresa o rechazo, otros se interesan en conocer más sobre esta subcultura.

Al mismo tiempo, existe otro colectivo que a menudo se confunde con los therians: los furros. Aunque ambos comparten un interés por los animales, sus motivaciones y formas de expresión son muy distintas.

Furros: creatividad y pasión por los personajes animales

Los furries, también conocidos como furros, son personas fascinadas por animales antropomorfos, es decir, criaturas con rasgos humanos. Esta afición puede manifestarse en personajes originales o en versiones reinterpretadas de animales de series, películas o cómics.

Una de las prácticas más comunes dentro de esta comunidad es la creación de un “fursona”, un personaje que refleja aspectos de su personalidad. Los miembros disfrutan diseñando trajes (fursuits), dibujando como también participando en convenciones.

Para los furries, esta conexión es principalmente creativa y social; no implica necesariamente una vivencia espiritual o psicológica profunda con el animal que representan.

Therians: la identidad animal como experiencia interna

Por su parte, los therians sienten una identificación más profunda con un animal específico, denominado “theriotype”. Se trata de una vivencia interna en la que adoptan ciertos comportamientos, instintos o características del animal que sienten como parte de su ser.

A diferencia de los furries, los therians no dependen de disfraces o eventos públicos para expresarse. Muchas veces, su identidad se vive de manera privada, aunque también existen encuentros al aire libre donde comparten experiencias.

En esencia, mientras los furros se conectan con un personaje imaginario y disfrutan mostrarlo, los therians viven una relación psicológica y espiritual con su animal interior.