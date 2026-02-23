Aunque muchos la ven cada mañana en televisión, lo cierto es que Carolina Soto no se queda solo en la pantalla. La presentadora caleña también mantiene una presencia constante en redes sociales, donde deja ver detalles de su rutina, momentos familiares y situaciones cotidianas que vive fuera del set.

Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, especialmente por su papel en el matutino Día a Día, de Caracol Televisión, espacio que la ha convertido en un rostro familiar para miles de televidentes en el país.

Recientemente, la presentadora se pronunció en sus redes sociales acerca de una nueva tendencia que se está dando en el mundo y que ya llegó a Colombia, los Therians.

Según se ha dado a conocer, los Therians son personas que se “autoperciben” como animales, como perro, zorro, gato, león, entre otros, y tienen comportamientos de estos animales, como aullar, ladrar, caminar en cuatro patas y demás.

Soto no dudó en hablar de esto y decir que esta nueva moda la tiene totalmente impresionada: “Por estos días me tiene impresionada este tema... ¿Ustedes qué piensan?“, dijo en sus historias.

Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Frente a este tema, este no fue el único pronunciamiento de la famosa presentadora, pues horas más tarde, mientras se transportaba en su camioneta, vivió una situación que la hizo retomar el tema.

Mientras iba en su ruta, Carolina Soto iba muy pendiente en las calles a ver si veía uno de esos seres que hoy en día se hacen llamar Therians.

“A mí ese tema de Therians me tiene traumatizada, yo soy buscando y voy aquí en el carro mirando para todo lado para ver cuando se me atraviesa una máscara, una cola, o sea ustedes ya han visto alguno del ojo propio, no de esos videos”, añadió la presentadora.

Esta nueva tendencia ha despertado las reacciones de miles de personas y en plataformas como X, muchas personas han hablado al respecto de estas personas que se “autoperciben” como animales.

“Me tienen harta con los therians, ya basta, a mi abuela le salen videos de predicadores hablando sobre ellos, cuando hay cosas más importantes de qué hablar. Te juro que estamos entrando en una psicosis colectiva”; “Los Therians son las consecuencias de dar los chancletazos con Crocs”; “Los pendejos no son los Therians, los pendejos son la gente que se reúne a verlos para grabarlos y burlarse”, son algunos de los comentarios.