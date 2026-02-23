Gente

Carolina Soto confesó estar “traumatizada” por los Therians y habló de experiencia que vivió: “cuando se me atraviesa una máscara”

La famosa presentadora no se guardó nada a la hora de hablar de esta tendencia que se da en el mundo.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

23 de febrero de 2026, 10:32 a. m.
Carolina Soto habló del fenómeno de los Therians y la razón por la que la tiene "traumatizada".
Carolina Soto habló del fenómeno de los Therians y la razón por la que la tiene "traumatizada". Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @Caritosotooficial - Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Aunque muchos la ven cada mañana en televisión, lo cierto es que Carolina Soto no se queda solo en la pantalla. La presentadora caleña también mantiene una presencia constante en redes sociales, donde deja ver detalles de su rutina, momentos familiares y situaciones cotidianas que vive fuera del set.

El fenómeno de los therians en América Latina: todo lo que debe saber sobre esta tendencia

Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, especialmente por su papel en el matutino Día a Día, de Caracol Televisión, espacio que la ha convertido en un rostro familiar para miles de televidentes en el país.

Recientemente, la presentadora se pronunció en sus redes sociales acerca de una nueva tendencia que se está dando en el mundo y que ya llegó a Colombia, los Therians.

Según se ha dado a conocer, los Therians son personas que se “autoperciben” como animales, como perro, zorro, gato, león, entre otros, y tienen comportamientos de estos animales, como aullar, ladrar, caminar en cuatro patas y demás.

