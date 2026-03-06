El ingeniero de petróleos, Luis Quiroga, quien lleva más de 40 años en Ecopetrol y ha estado metido en ese sector, tomó la decisión de lanzarse al Senado con el aval de Colombia Segura y Prospera.

Según él, fue quien presentó la fórmula para que le bajaran a la gasolina 500 pesos y decidió meterse en política para “hacer cambios de fondo”.

Una de sus apuestas es llegar a la Generación Z, que son jóvenes digitales, hiperconectados y con una alta conciencia social y medioambiental.

Quiroga aseguró que tiene tres propuestas concretas para los jóvenes y que, si llega al Senado, buscará la manera de convertirse en representante de esta generación.

“Una de las propuestas es crear casas de emprendimiento digital para transformar los edificios incautados a la mafia en centros tecnológicos para la Generación Z. Esto se puede hacer mediante alianzas con gigantes globales, de modo que jóvenes de estratos vulnerables puedan emprender”, afirmó.

Además, propuso una castración masiva de animales, y su idea se volvió tendencia al afirmar que “hay que castrar a los therians”.

“Propongo una medida urgente y decisiva: Vamos a castrar a los therians en Colombia. Es hora de actuar con determinación para reducir el sufrimiento innecesario y controlar el crecimiento desmedido de esta población en el país”, indicó.

Claramente, su propuesta está orientada a controlar la población canina y felina, pero el tema se convirtió en tendencia.