Álvaro Uribe reveló la conversación que tuvo con su hermano, Santiago Uribe, antes de entregarse a la justicia

El expresidente Álvaro Uribe compartió en sus redes sociales la conversación que tuvo con su hermano, Santiago Uribe, antes de que se presentara ante la justicia para cumplir una condena por paramilitarismo.

El familiar del exmandatario fue sentenciado a 28 años de prisión por su participación en la fundación de Los 12 Apóstoles y el asesinato de un conductor en Antioquia, identificado como Camilo Barrientos, en 1994.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a la justicia

Uribe contó que su hermano se presentó, de manera voluntaria, ante una comisaría de la Policía para cumplir con la pena: “Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”.

Más tarde, citó el diálogo que tuvo con su pariente: “Álvaro, le repito lo que le he dicho durante más de 30 años. Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar a alguien. Dividieron mi vida entre 32 años de angustia por acusaciones y 28 años de cárcel. Todo injusto’. Me dijo Santiago anoche antes de salir a presentarse a una comisaría de Policía”.