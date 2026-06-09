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Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a la justicia

La noticia fue confirmada por el exmandatario a través de sus redes sociales.

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Redacción Confidenciales
9 de junio de 2026 a las 8:46 p. m.
Santiago Uribe.
Santiago Uribe. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se conoció que se entregó para cumplir la pena.

Uribe fue sentenciado por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor que murió a manos de esa organización ilegal entre los municipios de Yarumal y Campamento, en Antioquia, en 1994.

Su presentación ante la justicia fue confirmada por el exmandatario a través de su cuenta de X: “Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”.

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