¿Lo acogería? Hombre de 42 años dejó a su familia y ahora pide que lo adopten como therian, video detonó las redes

La historia comenzó como un video más en redes sociales, pero en cuestión de horas se convirtió en tema de conversación nacional. Un hombre argentino que hoy reside en México fue presentado en TikTok como alguien que dejó atrás a su esposa e hijos para vivir bajo una identidad poco común. Ahora, según el creador del contenido, estaría buscando quien lo “adopte”, lo que ha generado una ola de reacciones divididas.

De acuerdo con lo publicado por Carlos Name en TikTok, el protagonista —identificado como Pablo— se trasladó de Argentina a territorio mexicano y lleva una vida que alterna entre lo convencional y lo que él define como su verdadera identidad.

Una vida entre lo cotidiano y lo simbólico

En los clips difundidos, se explica que Pablo mantiene un trabajo formal durante parte del día. Sin embargo, fuera de su jornada laboral adopta el comportamiento de un perro dálmata, rol con el que asegura sentirse plenamente identificado.

Según lo mostrado, en su espacio personal actúa bajo esa figura: imita sonidos propios de un can, realiza movimientos asociados a ese animal e incluso basa su alimentación en croquetas cuando se encuentra “caracterizado”. También se menciona que, cuando considera que necesita revisión, acude a un veterinario en lugar de consultar a un médico tradicional.

Los videos muestran rutinas poco comunes, desde ladridos hasta visitas al veterinario. Foto: @carlos_name

El creador del contenido sostiene que esta dinámica no es improvisada, sino una forma de vida que Pablo asumió tras dejar atrás su núcleo familiar en Argentina. Este detalle es el que más controversia ha despertado entre los usuarios, quienes cuestionan la decisión de distanciarse de su esposa e hijos para emprender este cambio radical.

Buscan quien lo “adopte”

En otro video compartido por el mismo tiktoker, aparece una mujer que es presentada como su cuidadora. Ella señala que acompañarlo en esta rutina le proporcionaba a él una sensación de estabilidad emocional, ayudándolo —según sus palabras— a sobrellevar episodios de ansiedad, estrés y sentimientos de aislamiento.

No obstante, la mujer afirma que ya no podrá continuar en ese rol, por lo que ahora estarían en la búsqueda de una persona dispuesta a asumir esa responsabilidad. La petición de “adopción” fue el detonante que encendió el debate en redes.

Mientras algunos usuarios reaccionan con incredulidad o humor, otros plantean interrogantes sobre los límites entre identidad personal, responsabilidad familiar y salud emocional. El caso, viralizado en cuestión de horas, sigue acumulando comentarios y compartidos, alimentando una discusión que va más allá de lo anecdótico y toca temas sensibles para la sociedad.